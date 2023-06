Malgré les soupçons, l'influence grandissante de Binance en France

Alors que la plus importante plateforme d'échange crypto au monde vient d'être attaquée en justice par la SEC aux Etats-Unis, l'écosystème crypto français semble au contraire considérer Binance comme un partenaire de choix.

L'actualité est souvent pleine de surprises. Alors que Binance a été assignée, avec Coinbase, aux Etats-Unis par la SEC, le régulateur financier américain, cela n'a pas écorné son image en France, bien au contraire. En effet, selon The Big Whale, Binance France va rejoindre le conseil d'administration de l'Association pour le Développement des Actifs Numériques (Adan), l'association réunissant plus de 200 membres du secteur pour défendre ce dernier auprès des instances françaises et européennes.

Cette nomination pose de nombreuses questions, alors que Binance est désormais sous enquête en France, qu'elle n'a plus droit de cité en Autriche, en Belgique ou encore au Royaume-Uni, qu'elle vient de perdre son partenaire pour les virements SEPA en Europe et qu'elle a quitté d'elle-même le Canada en raison de "contraintes réglementaires". Sans même parler des Etats-Unis.

Binance, une influence de plus en plus prégnante en France

Une récente élection au board de l'Adan

La nomination au conseil d'administration de l'Adan soulève deux grandes questions : Pourquoi certains membres ont voté pour l'admission d'une entreprise étrangère et surtout volontairement opaque ? Et pourquoi l'actualité n'a pas joué dans ce vote, alors que l'étau se resserre dans le monde entier autour de la plateforme crypto ? Ces questions se posent d'autant plus que l'association compte de nombreuses autres plateformes d'échange centralisées comme membres. Mais l'influence de Binance en France ne date pas d'hier.

Un enregistrement PSAN obtenu trop rapidement ?

Le nom de Stéphanie Cabossioras ne vous dit peut-être rien. C'est une ancienne conseillère référendaire de la Cour de comptes, qui a ensuite travaillé pendant cinq ans à la direction juridique de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). En avril 2022, elle est débauchée par Binance pour devenir sa directrice juridique et est désormais sa directrice générale.

Or, Binance France a officiellement obtenu son enregistrement en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) le 4 mai 2022. Un enregistrementé obtenu en à peine six mois, alors que, généralement, les candidats doivent attendre entre douze et dix-huit mois. Au moment où ces lignes sont écrites, il n'y a aucune preuve que Stéphanie Cabossioras a usé de son influence pour mettre le dossier de Binance en haut de la pile. Mais, en privé, beaucoup se posent des questions.

Ce problème ne concernerait pas que Binance et l'écosystème crypto. De nombreux cadres de l'AMF ont en effet quitté l'autorité ces dernières années pour rejoindre des entreprises qu'ils régulaient. Pour le cas Binance / Cabossioras, le timing est plus que malheureux.

Binance, des soupçons toujours plus grands

Une enquête ouverte en France, une épine dans le bourbier judiciaire de Binance

Binance France a été élue au futur board de l'Adan alors qu'une enquête préliminaire a été ouverte à son encontre en France. Binance France est accusée de ne pas avoir respecté la procédure KYC (Know Your Customer) pour vérifier l'identité de ses clients. L'entreprise est également visée parce qu'elle aurait réalisé des opérations autorisées aux seuls PSAN avant d'obtenir le précieux sésame. Enfin, l'enquête évoque également l'infraction de blanchiment d'argent.

L'entreprise s'est défendue chez nos confrères de Cryptoast par l'intermédiaire de Stéphanie Cabossioras, qui confirme que la visite des autorités est une procédure normale et même positive. Elle ajoute qu'il n'y a pas de lien entre les situations américaine et française. Toutefois, force est de constater qu'il n'y a pas qu'en France et aux Etats-Unis que Binance est sous enquête.

Malgré cette actualité lourde, Binance continue de bénéficier d'une bonne image auprès de l'écosystème crypto. Pour combien de temps ?

Un paradoxe français

Avec le recrutement de Stéphanie Cabossioras de l'AMF quelques jours avant l'officialisation de l'enregistrement et la nomination de Binance au board de l'Adan, certaines voix s'inquiètent d'un possible conflit d'intérêts. Il s'agit d'une accusation grave, qui ne peut pas être confirmée sans une enquête officielle et surtout sans preuve. Néanmoins, nous pouvons affirmer une chose : Binance est très influente en France. L'entreprise a noué des partenariats avec les influenceurs cryptos les plus connus et a participé à l'organisation d'évènements auxquels ont participé des autorités.

Binance n'a jamais fait l'objet de critiques officielles du secteur, du moins publiques. Au contraire, ce sont souvent des louanges qui lui sont adressées. La plateforme d'échange dispose d'une excellente image auprès des officiels du secteur crypto, qui semblent ne pas tenir compte des déboires judiciaires dans le monde entier, y compris en France.