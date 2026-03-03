Comment localiser et verrouiller mon Samsung volé grâce à 'SmartThings Find', cette fonctionnalité méconnue des Samsung

Les smartphones Samsung Galaxy Z, Galaxy S, Galaxy A et Galaxy M intègrent SmartThings Find, une fonctionnalité de sécurité qui permet de retrouver son téléphone.

C'est le début d'un cauchemar. Votre main s'enfonce dans le sac, tâtonne, fouille, s'impatiente, mais voilà, votre téléphone est introuvable. D'abord le vertige, puis la panique. Depuis quand a-t-il disparu ? Et surtout, comment le retrouver avant qu'il ne soit trop loin ?

C'est peut-être pour répondre à cette question que le coréen Samsung a imaginé "SmartThings Find". Comme son nom l'indique, il sert à trouver depuis son téléphone des "trucs intelligents" qui nous appartiennent : tablette, montre connectée, écouteurs ou SmartTag.

Il permet aussi de localiser son téléphone, mais comment le faire lorsque son téléphone n'est plus à portée de main ? C'est là qu'un petit tour ingénieux de Samsung entre en jeu. Celui-ci permet de verrouiller à distance son téléphone, de le géolocaliser, de le faire sonner, de prolonger la durée de la batterie pour qu'il continue à émettre et certaines fonctionnalités marchent même si le téléphone est éteint.

Le tour ingénieux : Samsung permet à ses clients de faire toutes ces manipulations depuis un téléphone de confiance, mais surtout depuis une page web, smartthingsfind.samsung.com. Depuis cette page, il faut se connecter avec son compte Samsung, celui-là même qui doit être enregistré sur le téléphone perdu.

Une fois connecté, l'appareil apparaît sur une carte interactive montrant sa position actuelle ou sa dernière position connue. Plusieurs options s'offrent alors à l'utilisateur : activer la sonnerie à volume maximum même si l'appareil est en mode silencieux, verrouiller l'écran avec un message personnalisé et un numéro de contact, suivre les déplacements toutes les 15 minutes, ou encore effacer à distance toutes les données si elles risquent d'être compromises.

Une fois le téléphone localisé avec précision, on peut contacter la police et leur transmettre les coordonnées géographiques exactes, l'historique des déplacements, etc. Cette démarche a permis à de nombreux internautes de récupérer leurs appareils avec l'aide des autorités locales.

Toutefois, pour que SmartThings Find fonctionne pleinement, la fonction "Find My Mobile" doit avoir été activée au préalable dans les paramètres de sécurité. C'est précisément cette fonctionnalité qui permet le verrouillage et la localisation à distance. Pour l'activer, Samsung a publié un guide sur son site.

SmartThings Find est compatible avec les smartphones et tablettes Galaxy fonctionnant sous Android 8 ou version ultérieure (certaines versions anciennes d'Android ne disposent pas de toutes les fonctionnalités qu'offre SmartThings Find). La technologie repose sur le Bluetooth Low Energy et les bandes ultralarges pour une partie des smartphones Samsung permettant une localisation précise même lorsque l'appareil est hors ligne grâce au réseau formé par les autres appareils Samsung à proximité.