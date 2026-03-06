La pluie revient en France à cette date selon Météo France, il va falloir ressortir les parapluies

Le printemps s'est invité avec un mois d'avance. Mais les conditions exceptionnelles vont vite céder la place à un changement radical de météo...

Depuis plusieurs jours, la France vit au rythme d'un faux printemps. Les températures grimpent largement au-dessus des normes de saison, avec des maximales dignes d'un mois d'avril, parfois même de mai. De Strasbourg à Bordeaux, de Marseille à Lille, des records quotidiens sont régulièrement dépassés, frôlant les 18 à 20°C dans de nombreuses villes. Une douceur persistante s'accompagne d'un ciel souvent bleu, un soleil généreux et de faibles précipitations. Résultat : à Paris, Lyon ou Toulouse, le thermomètre navigue dans des sphères inédites pour un début mars, tandis que la végétation en profite allègrement.

Si le ciel paraissait figé dans une ambiance printanière, la bascule commence à s'opérer. Petit à petit, la France troque soleil et douceur contre une météo sensiblement plus agitée. Les premières gouttes de pluie ont fait leur apparition le 4 mars sur le pourtour méditerranéen, Brest et une partie de la Bretagne ont suivi.

Dans le sud et sur la façade Atlantique, villes comme Marseille, Toulouse, Bordeaux ou Rennes accueilleront elles aussi la pluie, qui va s'étendre progressivement au reste du territoire. A Nantes, la pluie est annoncée pour le 7 mars avec des cumuls en nette hausse, tandis que sur la Côte d'Azur à Nice, il faudra patienter jusqu'au 8 mars pour voir la fin de ce temps exceptionnel.

C'est à partir du 8 mars que le changement devient pleinement perceptible, selon Météo France : la pluie se généralisera dans la plupart des régions. Bordeaux, Toulouse, Lyon, Lille, Paris et Strasbourg verront la grisaille, puis les ondées s'installer. Le retour des précipitations, synonyme d'une atmosphère plus humide, va provoquer une chute marquée des températures. A Paris, la moyenne des maximales devrait retomber de près de 18 à 12.5°C, une variation brutale. Même scénario à Lyon, Marseille ou Lille, où le mercure perdra plusieurs degrés. Malgré quelques éclaircies, le parapluie va redevenir indispensable.

Enfin, le 13 et le 14mars, la France entière sera placée sous l'influence d'un épisode pluvieux marqué. Météo France prévoit alors une France quasiment tout entière arrosée simultanément. Des pluies importantes sont annoncés à Bordeaux, Nantes, Grenoble, Nice, Strasbourg ou Dijon. Paris ne sera pas épargné, tout comme Rennes ou Marseille. A Grenoble, par exemple, jusqu'à 35mm d'eau pourraient tomber en seulement vingt-quatre heures, un chiffre exceptionnel pour le mois de mars.

Cette évolution s'inscrit dans la tendance saisonnière publiée par Météo France pour le trimestre à venir. Le scénario dominant table sur un printemps plus chaud que la normale, mais aussi plus humide sur la moitié nord du pays. Les climatologues évaluent à 50% la probabilité que ce printemps soit plus doux, et à 50% qu'il soit également plus pluvieux, phénomène directement lié à la circulation atmosphérique d'ouest.