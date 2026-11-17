Hospitalisée, cette salariée a été considérée comme démissionnaire par son employeur, et la justice a validé cette rupture. Les justificatifs reçus par l'entreprise ne couvraient que les premiers jours de son absence.

Sur le papier, être hospitalisé est un motif d'absence au travail incontestable. L'état de santé des salariés est un pilier de leur protection en droit du travail. La justice n'en fait pas toujours un totem d'immunité pour autant. Une salariée savoyarde, que nous appellerons Sylvie, l'a appris à ses dépens. Agent d'entretien, elle est hospitalisée le 29 juin 2023 et envoie un SMS à son supérieur le lendemain pour le prévenir de son absence.

Son employeur, qui ne la voit pas se présenter au travail, patiente quelques jours. Le 5 juillet 2023, il met en demeure la salariée de reprendre son poste et de justifier son absence. Et le SMS ? Jamais reçu d'après l'entreprise. Les jours défilent et rien ne se passe, jusqu'au 17 juillet. Toujours hospitalisée, Sylvie fournit à son employeur un certificat d'hospitalisation pour la période du 30 juin au 5 juillet.

"Ces bulletins d'hospitalisation ne couvrent qu'une partie de sa période d'absence. Elle a continué d'être absente après le 5 juillet, toujours pour hospitalisation mais les certificats ne le disent pas. L'employeur a donc commencé à présumer une démission", détaille Anthony Coursaget, avocat en droit du travail. Une semaine plus tard, le 24 juillet, l'hypothèse devient une réalité pour l'employeur. Dès le lendemain, il notifie à Sylvie qu'elle est présumée démissionnaire. Son contrat est rompu et son solde tout compte lui est payé.

Sylvie ne réagit que des mois plus tard, le 11 octobre, date de sa sortie de l'hôpital. "Elle a transmis à son employeur tous les bulletins d'hospitalisation. Cette fois, son absence est justifiée sur toute la période entre le 30 juin et le 11 octobre. Elle explique aussi que son conjoint a appelé plusieurs fois le service RH pour les prévenir de son état", commente Anthony Coursaget. Son employeur ne veut rien entendre.

Le litige passe de la chambre d'hôpital au tribunal. Sylvie estime que la rupture de son contrat doit être requalifiée en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Elle revendique également plusieurs indemnités financières. Le conseil de prud'hommes d'Albertville rejette toutes ses demandes le 6 février 2025. Direction la cour d'appel de Chambéry.

Les juges statuent le 10 septembre 2026, et Sylvie perd à nouveau, faute de preuves pour valider ses arguments. Le SMS envoyé pour prévenir ? Non prouvé. L'appel de son conjoint aux RH ? Non prouvé. L'envoi d'un bulletin d'hospitalisation à durée indéterminée ? Non prouvé. Ses justifications balayées, la salariée est bien considérée comme démissionnaire par la justice. Malgré son hospitalisation.

"Plusieurs pièces n'ont pas été transmises ou l'ont été bien trop tard. Cette affaire est une alerte pour les salariés : justifiez toujours vos absences avec des preuves, telles que des mails, des journaux d'appel ou des courriers recommandés. Il ne faut jamais considérer qu'un motif légitime fera tomber une procédure", prévient Anthony Coursaget. Même une hospitalisation.