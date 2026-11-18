Selon cette conseillère pédagogique, le véritable moteur de la réussite d'un enfant ne repose ni sur son quotient intellectuel ni sur ses notes scolaires, mais sur le développement de ses fonctions exécutives.

Quel est le véritable indicateur de réussite chez un enfant ? Dans une tribune parue aux Etats-Unis, Ana Homayoun, une conseillère pédagogique ayant guidé des milliers d'élèves pendant vingt ans livre un constat tranché : le facteur décisif ne réside ni dans le quotient intellectuel, ni dans les bulletins scolaires, ni dans l'admission au sein d'une prestigieuse université.

Ce qui distingue les jeunes qui réussissent de ceux qui peinent repose sur les fonctions exécutives. Cet ensemble d'aptitudes cognitives permet de se concentrer, de s'organiser et de réguler ses émotions. Acquises tôt, elles facilitent la prise de responsabilités et le tissage de liens solides. L'experte rappelle que faire des notes l'unique mesure de valeur fragilise l'avenir des jeunes et tend les liens familiaux, alors qu'un encadrement structuré les fait grandir bien au-delà de l'école.

Pour les accompagner, la spécialiste partage cinq leviers concrets.

Le premier consiste à bâtir un système d'organisation sur mesure. Gérer les devoirs, les échéances et le matériel génère un stress évitable si la méthode ne convient pas. L'auteure incite à choisir les outils appropriés, du carnet papier au calendrier numérique, en passant par les codes couleur ou les alarmes. Pour tester l'efficacité du système, un test simple suffit : l'enfant doit retrouver un document ou un fichier en moins d'une minute.

Le deuxième levier s'appuie sur une structure préventive. Les sollicitations actuelles, entre école, activités et flux d'informations, dépassent souvent le stade de développement cérébral des jeunes. Mettre en place des habitudes quotidiennes et un temps hebdomadaire de planification renforce leur autonomie. La simple présence attentive d'un adulte à proximité aide aussi à entamer ou boucler une tâche difficile.

La troisième piste invite à repenser la procrastination. Loin d'être un manque de motivation, elle traduit une difficulté à initier l'action. Au lieu de s'énerver, l'intervenante conseille des rituels simples pour basculer en mode travail : désencombrer le bureau ou lister les priorités immédiates réduit l'effort de départ et impulse un élan naturel.

Le quatrième aspect touche au sommeil et au stress. La fatigue affaiblit la capacité d'action et la gestion des émotions. L'experte rappelle que les adolescents ont besoin de huit à dix heures de sommeil par nuit. Elle préconise aussi une boîte à outils émotionnelle de trois à cinq activités apaisantes, comme écouter de la musique, dessiner, sortir dehors, s'occuper d'un animal ou prendre un bain.

Le dernier levier repose sur l'exemplarité parentale. Au-delà de la résilience, la spécialiste valorise l'adaptabilité, ou " flottabilité ", qui consiste à limiter l'énergie perdue à ruminer une déception quand un plan change. Les enfants développant leurs fonctions exécutives par mimétisme, les adultes doivent leur montrer concrètement comment gérer le temps, le stress et les imprévus.