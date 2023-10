Cette attitude souvent critiquée est en fait le signe d'un QI plus élevé que la moyenne

Un comportement qui peut agacer certains est en fait un marqueur de l'intelligence selon cette étude menée aux Etats-Unis.

Une étude publiée dans le British Journal of Psychology a démontré qu'une attitude plutôt anodine en société pouvait être un signe d'intelligence, plus précisément d'un QI plus élevé que la moyenne. Elle a été menée sur 15 000 Américains âgés de 18 à 28 ans avec, à sa direction, deux psychologues, Satoshi Kanazawa et Norman Li. Elle révèle que plus les personnes ont un QI élevé, plus elles sont enclines à adopter ce comportement, non pas malgré elles, mais par choix.

Dans cette étude, la plupart des personnes interrogées préfèrent "les lieux d'habitation avec une densité de population moyenne plutôt que les grandes métropoles" car ces lieux favorisent les rencontres et le sentiment d'appartenance à une communauté. En revanche, celles avec un QI plus élevé ont clairement montré une préférence pour la solitude. Vous esquivez certaines invitations sous de faux prétextes ? Vous appréciez les activités en solo ? Alors votre QI est peut-être plus élevé que la moyenne, même si cela peut réduire votre cercle d'amis ou agacer vos proches

Une piste largement relayée, suite à la publication de l'étude, pour expliquer ce comportement, serait que les personnes avec un QI élevé préféreraient être seules pour se focaliser sur des choses productives. Elles tireraient une grande part de leur satisfaction à réaliser des projets de toute sorte. Toutefois, les auteurs de l'étude ont une analyse bien différente de leurs résultats.

Selon eux, ces personnes ressentiraient moins le besoin d'appartenir à une communauté car elles se sentiraient davantage capables de vivre seules. Si depuis toujours la création de lien social est indispensable à la survie de l'Homme et que cette étude démontre qu'elle est une condition au bonheur chez la plupart des gens, elle démontre aussi que c'est moins le cas chez les personnes avec un QI élevé.

Comme l'avait écrit Victor Hugo, la solitude serait-elle donc "bonne aux grands esprits et mauvaise aux petits" ? Quoi qu'il en soit, si le goût de la solitude peut effectivement être un signe d'intelligence, que les personnes sociables se rassurent. L'intelligence interpersonnelle, qui permet d'interagir avec les autres de façon adaptée, est une qualité indéniable dans la vie personnelle comme professionnelle. Elle est impossible à détecter dans un test de QI, mais elle n'en demeure pas moins reconnue. Elle a de ce fait contribué au développement des tests de quotient émotionnel (QE), privilégiés aux tests de QI dans certains cabinets de recrutement.