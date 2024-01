Voici combien il faut envoyer de CV pour décrocher un job

Malgré les nouvelles méthodes de recrutement, le CV reste un indispensable pour changer d'emploi ou en trouver un. Et pour espérer décrocher un contrat il faut en envoyer un certain nombre…

En France, au troisième trimestre 2023, d'après l'Insee le nombre de personnes au chômage s'élevait à 2,3 millions d'individus, établissant le taux de chômage à 7,4% de la population active en France (hors Mayotte). 42% d'entre eux étaient dans cette situation depuis plus de six mois. Le chômage touche davantage les jeunes : puisque le taux des actifs âgés de 15 à 24 ans s'élève à 17,3%. Du point de vue du sexe, les hommes sont plus impactés (7,5%) que les femmes (7,1%). Enfin, plus les individus sont diplômés moins il est important. Il atteignait 13,2% pour les actifs ayant au plus le brevet des collèges, contre 4,7% pour ceux diplômés du supérieur.

Pour remédier à cette situation, ils sont donc plusieurs centaines de milliers de personnes à être chaque jour à la recherche d'un CDI, d'un CDD ou d'une mission en intérim. Pour arriver à leurs fins, ils sont nombreux à prospecter sur le "marché invisible de l'emploi" via le réseau, la famille, les amis ou les anciens collègues. D'après le cabinet Randstad, durant le premier trimestre 2022, un tiers des recrutements a ainsi été effectué via "cooptation, candidature spontanée, réseau, fin de mission d'intérim, etc.".

Sinon, en répondant à des offres d'emplois, il faut s'armer de patience pour décrocher un entretien comme le soulignait une étude de Stepstone en 2018 effectuée auprès de 15 000 personnes en recherche. Le site d'annonces d'emploi était arrivé à la conclusion qu'il faut envoyer en moyenne 40 CV pour trouver un emploi. 45 jours après avoir proposé leur candidature, 84 % des candidats ne reçoivent pas de réponse et seulement 5% ont décroché un premier entretien d'embauche.

Pour maximiser ses chances de décrocher un emploi, il ne faut pas hésiter à adapter sa candidature à chacune des offres d'emploi. D'après une étude du site Zety, une entreprise spécialisée dans la création de CV, 63% des recruteurs s'attendent à recevoir des curriculum vitae créés en fonction des exigences demandées dans l'offre d'emploi qu'ils ont publiés. Car avec l'utilisation d'un document type, la société estime qu'"en moyenne, seules 10% des candidatures débouchent sur un entretien, 20% des candidats qui participent à l'entretien obtiennent un emploi, le taux de réussite varie donc de 2% à 3,4% selon la source. Cela signifie que vous devez envoyer entre 30 et 50 CV pour décrocher un emploi".

Pour le site Internet, il n'y a pas de doute : "Tous les recruteurs et experts en carrière recommandent d'adapter son CV selon l'offre d'emploi. Bien que ce soit difficile d'estimer, on pourrait dire qu'il est approximativement 10 fois plus performant d'envoyer un CV unique que d'utiliser le même CV tout le temps".