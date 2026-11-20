Les banques BNP Paribas et LCL vont augmenter des frais bancaires réclamés à leurs clients à partir du 1er janvier 2027.

6 millions de clients chez LCL, 8 millions chez BNP Paribas et des hausses de frais en cascade. Récemment, les deux établissements bancaires ont dévoilé leurs grilles tarifaires applicables dès le 1ᵉʳ janvier 2027. Pour des services bancaires utilisés quasiment au quotidien, comme le fait d'avoir un compte en banque, une carte bancaire ou de réaliser certaines opérations avec un conseiller en agence, les clients vont devoir payer plus cher l'an prochain.

Du côté de LCL c'est l'offre la plus populaire de la banque, baptisée LCL Essentiel, qui voit son coût progresser de 50%. Une offre qui permet au client souscripteur d'avoir un compte bancaire, une carte à autorisation systématique, ainsi qu'un accès à l'espace client en ligne via le site internet de LCL ou l'application mobile de l'établissement bancaire. Le tarif annuel de LCL Essentiel passe de 24 à 36 euros par mois, soit une hausse de 12 euros sur l'ensemble de l'année 2027.

Une autre augmentation de 12 euros concerne cette fois-ci l'assurance en cas de perte ou de vol des moyens de paiement (carte bancaire, chéquier, etc). Le forfait annuel facturé par LCL passera de 36 à 48 euros dès le 1ᵉʳ janvier prochain.

Certains frais associés aux cartes bancaires verront également leur prix légèrement grimper en 2027 : la réédition d'un code secret coûtera 6,70 euros si le changement est fait par SMS et 13,50 euros si LCL doit envoyer un courrier au client, soit respectivement 10 et 20 centimes de plus qu'en 2026. Le tarif de refabrication d'une carte bancaire bondit également, s'établissant à 13,50 euros l'an prochain. Enfin, les frais de virement occasionnel effectués en agence connaîtront aussi une augmentation, passant de 6,60 à 6,70 euros.

En ce qui concerne la BNP Paribas, la majorité des hausses tarifaires concernent les cartes bancaires. La carte Visa Infinite passe ainsi de 347 à 348 euros par an, soit 29 euros par mois. De son côté, la carte Visa Classic facturée jusqu'à présent 49,50 euros passera à 50,40 euros annuels. Le prix des cartes BNP Net, Origin et Visa Plus augmente d'environ 2% pour s'établir respectivement à 52,80 euros, 44,40 euros et 26,40 euros en 2027. Seule la carte Visa Premier échappe à cette inflation en maintenant sa cotisation à 12 euros par mois.

La politique de gratuité sur les retraits d'espèces effectués aux distributeurs d'autres établissements bancaires (en dehors du réseau Cash Services), se durcit pour les détenteurs d'une carte Visa Classic. Les clients de la BNP Paribas ne disposant pas de l'offre groupée Esprit Libre perdront un retrait gratuit par mois, leur quota tombant de 3 à seulement 2 opérations. En parallèle, les clients bénéficiant de l'offre Esprit Libre pourront réaliser seulement 5 retraits gratuits l'an prochain contre 6 cette année. Au-delà de ces nouveaux plafonds, chaque retrait sera facturé 1,20 euro.