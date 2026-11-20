Licenciement jugé nul pour discrimination, forfait jours privé d'effet : la cour d'appel de Pau a lourdement condamné Solocal, et la Cour de cassation a réduit la facture

Après 23 années dans son entreprise, Lilian* pensait avoir tout vu et tout vécu. Salarié historique des Pages Jaunes puis de Solocal, il travaille dans le domaine de la publicité, connu pour être très concurrentiel. Le 19 septembre 2019, Lilian a rendez-vous avec un client pour signer un contrat. Mais l'entrevue ne se déroule pas comme prévu.

Que se passe-t-il ? Deux versions s'opposent. Le client reçoit un mail de confirmation de commande. Alors que selon lui, il n'a rien signé, ce que Lilian conteste vivement. C'est le début des ennuis pour Lilian. Quatre jours plus tard, le 23 septembre, il perd connaissance au volant de sa voiture de fonction. Accident de trajet, et 1 mois d'arrêt maladie.

Initialement prévu jusqu'au 27 octobre 2019, l'arrêt de travail est prolongé jusqu'au mois d'août 2020. Le salarié est hospitalisé et souffre d'un trouble anxio dépressif majeur. Pendant ce temps, la vie de l'entreprise continue. Le 13 février 2020, le client de Lilian dépose une réclamation à son employeur qui découvre l'imbroglio. Même hospitalisé, Lilian est convoqué le 25 février à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

Il ne s'y rend pas et échange par courrier interposé avec son employeur. C'est donc depuis son lit d'hôpital qu'il ouvre sa lettre de licenciement en avril 2020. Dès sa sortie de l'établissement, Lilian saisit les prud'hommes car il estime que son état de santé a motivé son employeur à le virer. Hélas pour lui, le licenciement est jugé fondé, et le litige prend la direction de la cour d'appel de Pau, où tout bascule.

"La cour d'appel applique le mécanisme probatoire de l'article L. 1134-1 du code du travail : le salarié présente d'abord des éléments de fait laissant supposer une discrimination et l'employeur doit ensuite prouver que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Solocal n'y est pas parvenu", décrit Xavier Berjot, avocat en droit du travail.

Conséquence ? Lilian obtient un licenciement nul, des heures supplémentaires et sa réintégration. Il doit payer 217,19€ à son employeur pour un RTT de trop perçu. Pas de quoi le mettre en banqueroute, car de l'autre côté, Solocal doit lui verser plus de 537 000 euros. Une somme à laquelle s'ajoutent 6 mois de chômage que l'entreprise doit rembourser à France Travail. Elle se pourvoit en cassation pour limiter la casse.

Le 9 juillet 2025, la Cour de cassation corrige le jugement d'appel. La note passe de 537 000 euros à 445 000 euos. En revanche, Solocal reste condamné à rembourser France Travail. "Une telle condamnation au profit d'un seul salarié reste exceptionnelle. La plupart des litiges prud'homaux portent sur des sommes bien inférieures. La nullité, la réintégration et la durée de la procédure ont été des multiplicateurs", explique Xavier Berjot. 445 000 euros en plus sur son compte en banque, ça non plus Lilian ne l'avait pas vu venir.

*prénom d'emprunt