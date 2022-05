"Smic 2022 : à 1500 euros ? Ce que promet la gauche"

[SMIC] Depuis le 1er mai 2022, le Smic s'établit à 1302 euros net par mois.

[Mise à jour du vendredi 20 mai 2022 à 10h10] Le Smic va-t-il encore augmenter ? Lors de la présentation de son programme aux élections législatives, la Nouvelle union populaire (NUPES), rassemblant écologistes, socialistes, communistes et insoumis, a réitéré sa promesse d'augmenter le salaire minimum. L'alliance de gauche souhaite le porter à 1 500 euros net par mois, confirmant les déclarations du leader insoumis, Jean-Luc Mélenchon, dimanche dernier.

Depuis le 1er mai, le Smic horaire brut s'établit désormais à 10,85 euros, soit 1 645,58 euros brut par mois sur la base de 35 heures, et 1 302,64 euros net. Sur un an (de mai 2021 à mai 2022), le Smic a augmenté de 5,9%, soit 72 euros net. Après une hausse de 4,8% en avril, les prix à la consommation devraient encore s'accroître de 5% en mai, puis 5,4% en juin, tirés en particulier par les prix alimentaires, attendus en hausse de 6,3% en juin, et toujours par les prix de l'énergie, même si leur augmentation ralentirait quelque peu (+26% en juin après +29,2% en mars), a anticipé l'Insee dans son dernier point de conjoncture. La hausse de l'inflation s'est traduite par une hausse du Smic.

Le montant du Smic net Date Smic mensuel net Janvier 2014 1 128,70 € Janvier 2015 1 135,99 € Janvier 2016 1 143,72 € Janvier 2017 1 153 € Janvier 2018 1 173 € Janvier 2019 1204 € Janvier 2020 1 219 € Janvier 2021 1 231 € Octobre 2021 1 258 € Janvier 2022 1 269 € Mai 2022 1 302 €

Montant du Smic brut Année Smic horaire brut en euros Smic mensuel brut pour 151,67 heures de travail en euros Parution au JO 2022 - mai 10,85 € 1 645,58 € 19/04/2022 2022 10,57 € 1 603,12 € 22/12/2021 2021 - octobre 10,48 € 1589,47 € 27/09/2021 2021 10,25 € 1554,58 € 17/12/2020 2020 10,15 € 1 539,42 € 19/12/2019 2019 10,03 € 1521,25 € 19/12/2018 2018 9,88 € 1 498,47 € 21/12/2017 2017 9,76 € 1 480,27 € 23/12/2016 2016 9,67 € 1 466,62 € 18/12/2015 2015 9,61 € 1 457,52 € 22/12/2014 2014 9,53 € 1 445,38 € 19/12/2013 Source : ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.

Les conventions collectives et les accords d'entreprise peuvent eux aussi définir une rémunération minimale selon l'emploi occupé. Dans ce cas, c'est le salaire minimum conventionnel (supérieur au Smic) qui doit être respecté. On parle par exemple du Smic hôtelier, pour évoquer le Smic pratiqué dans ce secteur. Mais si le salaire minimum conventionnel est inférieur au Smic, alors c'est ce dernier qui doit être appliqué.

Le montant du Smic annuel peut être obtenu en multipliant le montant du Smic mensuel par 12. Ainsi, en prenant en compte les montants valables à compter de janvier 2022 le montant du Smic annuel net s'élèverait à 15 228 euros (1 269 X 12). Le montant du Smic annuel brut, lui, atteindrait 19 237 euros (1 603,12 X 12).