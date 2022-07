"Allocation chômage : quelle augmentation ?"

ALLOCATION CHOMAGE. Au 1er juillet, l'allocation chômage, aussi appelée allocation de retour à l'emploi, augmente de 2,9%.

[Mise à jour du vendredi 01 juillet 2022 à 10h29] RSA, AAH, Aspa... Au 1er juillet, les allocations chômage augmentent aussi. L'Unédic, en charge de la gestion du régime d'assurance-chômage en France, a voté en faveur d'une hausse de 2,9%, lors du conseil d'administration. "La revalorisation concerne 95 % des demandeurs d'emploi indemnisés par l'Assurance chômage au 1er juillet 2022, soit environ 2,1 millions de personnes", indique l'Unédic dans un communiqué. Vous vous êtes demandeur d'emploi ? L'allocation minimale atteint 30,42 euros par jour. La partie fixe de l'ARE (allocation d'aide au retour à l'emploi) s'établit à 12,47 euros par jour. Enfin, l'allocation minimale ARE-F (allocation d'aide au retour à l'emploi formation) passe à 21,78 euros par jour. "La revalorisation de l'allocation minimale et de la partie fixe s'applique à l'ensemble des allocataires concernés par ces paramètres dès le premier jour de leur revalorisation", complète l'Unédic. "L'augmentation des salaires journaliers de référence concerne, quant à elle, les allocataires indemnisés depuis plus de 6 mois, soit environ 1,9 million de personnes. Pour environ 200 000 allocataires, seule la revalorisation de la partie fixe s'applique".

La revalorisation de l'allocation chômage intervient alors que l'inflation grimpe en flèche. Selon l'Insee, les prix à la consommation ont augmenté de 5,8% en juin 2022 sur un an, et devraient s'accroître de 5,5% sur l'année 2022. Dans ce contexte, le gouvernement a promis la mise en place d'une loi pour le pouvoir d'achat. Elle prévoit notamment une hausse de 4% des minimas sociaux et des pensions de retraite, ainsi que le dégel du point d'indice.

Le montant de l'allocation chômage est calculé en fonction des précédents salaires.

Il est égal à :

40,4% du salaire journalier de référence

Plus une somme forfaitaire de 12,12 euros par jour (12,47 euros par jour au 1er juillet 2022)

La somme totale doit être comprise entre 57% et 75% du salaire journalier de référence. Un complément peut donc être versé si le premier montant calculé est trop faible.

Pour les personnes se retrouvant au chômage depuis le 1er octobre 2021, le calcul du salaire journalier de référence est le suivant : salaires bruts touchés durant les 24 derniers mois/ (nombre de jours calendaires [travaillés ou non] X 1,4). Le calcul prend en compte les salaires bruts ainsi que les primes dès lors qu'elles étaient soumises à cotisation. Cependant, le nombre de jours non travaillés pris en compte ne doit pas dépasser 75% du nombre de jours travaillés durant la période de référence. Par ailleurs, un plancher à 65% du salaire net mensuel moyen et un plafond équivalent au montant du salaire net mensuel moyen ont été retenus.

Le montant de l'allocation chômage varie selon vos anciens salaires. Toutefois, cette allocation ne peut être inférieure à 29,38 euros (hors Mayotte), 30,42 euros au 1er juillet 2022.

Vous pouvez simuler le montant de votre allocation chômage avec le simulateur de Pôle emploi.

Pour percevoir l'allocation chômage (ou aide au retour à l'emploi ou ARE), vous devez être inscrit à Pôle emploi dans les 12 mois qui suivent la fin de votre contrat de travail et vous actualiser tous les mois.

Au moment de l'ouverture des droits, Pôle emploi vous informe du montant et de la durée de l'indemnisation ainsi que du premier jour indemnisé. Le versement de l'allocation n'intervient pas dès le premier jour de la fin du contrat. Il y a un délai de carence à respecter qui dépend notamment du nombre de jours de congés payés que le salarié a à solder.

Pour avoir droit aux allocations chômage, vous devez remplir plusieurs autres conditions :

Ne pas avoir atteint l'âge légale de départ à la retraite

Ne pas remplir les conditions de trimestres ou d'âge permettant de bénéficier de la retraite à taux plein

Etre apte à travailler

Avoir travaillé au moins quatre mois durant les 24 derniers mois

En outre, il faut être involontairement sans travail sauf exceptions. Les motifs retenus sont :

Le licenciement, quelle qu'en soit la cause

La fin d'un CDD

Les salariés qui démissionnent et ont au moins 5 ans d'ancienneté dans leur entreprise peuvent prétendre aux allocations chômage si leur démission a pour but réaliser un projet professionnel.

Les travailleurs indépendants peuvent toucher une indemnisation, l'allocation des travailleurs indépendants (ATI), de 800 euros par mois pendant 6 mois sous certaines conditions. La loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante, votée fin octobre 2021 au Sénat et mi-janvier 2022 à l'Assemblée Nationale, validée définitivement le 8 février et promulguée le 14 février, assouplit les conditions d'accès à l'ATI :

Cessation de l'activité parce qu'elle n'était pas viable, caractérisée par une baisse du revenu fiscal de 30% d'une année sur l'autre (plus besoin de justifier d'une liquidation ou d'un redressement judiciaire)

L'activité doit avoir généré au moins 10 000 euros sur l'une des deux années précédant la cessation, et non plus nécessairement sur chacune des deux années

Les ressources personnelles doivent être inférieures au montant du RSA, soit moins de 559,74 euros par mois

Auparavant, les conditions d'accès étaient bien plus restrictives :

L'activité non salariée devait avoir généré au moins 10 000 euros par an sur les 2 années qui avaient précédé la cessation

La cessation de leur activité devait également être involontaire : liquidation judiciaire avant la cessation de l'activité, ou remplacement du dirigeant dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire.

Chômage en cas de démission

Certains cas de démission légitime (à faire via une lettre de démission pour un CDI ou une lettre de démission de CDD) donnent le droit aux allocations :

Pour suivre son conjoint ou concubin

Pour suivre son futur conjoint (ou signataire d'un Pacs)

Pour suivre ses parents ou son tuteur si l'on a moins de 18 ans

Si l'on est victime d'un acte délictueux dans son entreprise

Si l'on est journaliste et que l'on fait jouer la clause de conscience

Si l'on est titulaire d'un contrat-couple

Si l'on ne perçoit plus de salaire de la part de son entreprise

Si l'on démissionne d'un contrat d'accompagnement vers l'emploi (CAE) ou Contrat d'insertion pour suivre une formation ou un nouvel emploi

Pour effectuer une mission de volontariat d'aide internationale ou un VIE (volontariat international en entreprise) pour une durée d'au moins 1 an.

A noter : l'allocation chômage peut être versée à une personne exerçant une activité à temps partiel si le salaire qu'elle perçoit est inférieur à 70% du salaire brut de référence, c'est-à-dire le salaire défini par Pôle emploi en fonction des derniers salaires perçus avant le chômage. Ce cumul ne peut être supérieur au salaire antérieur brut ni excéder une durée de 18 mois. L'allocation peut aussi, dans certains cas et sur demande, être versée aux personnes exerçant une activité indépendante.

La durée de versement de l'assurance chômage dépend de la durée pendant laquelle on a travaillé (et donc cotisé à l'assurance chômage) durant les 24 derniers mois.

Durée de cotisation Durée du versement Moins de 4 mois Pas d'indemnisation Plus de 4 mois Entre 182 jours et 730 jours calendaires

Les plus de 53 ans peuvent bénéficier de durées d'indemnisation plus longues.

Outre l'arrivée du terme des droits, plusieurs motifs peuvent mettre fin au versement de l'allocation chômage :

La reprise d'une activité à temps complet

La non-inscription sur la liste des demandeurs d'emploi

Le versement d'un Complément de libre choix d'activité ou de l'Allocation de présence parentale

Le versement d'indemnités de la Sécurité Sociale (maladie, maternité...)

La résidence en dehors du territoire français

L'atteinte d'un âge permettant de percevoir la retraite à taux plein

En cas de déclaration inexacte ou mensongère.

Si vous ne pouvez plus percevoir l'allocation chômage et que vous êtes toujours sans emploi, vous pouvez demander l'ASS ou allocation spécifique de solidarité.