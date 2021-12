"Smic hôtelier en 2022 : le patronat propose une hausse"

Pour répondre aux spécificités des métiers de l'hôtellerie-restauration, les salariés du secteur ont droit à un salaire plus élevé que le minimum légal. Cela se fait via le Smic hôtelier. Lors de négociations, le patronat a proposé d'établir le Smic hôtelier 5% au-dessus du Smic.

[Mise à jour du lundi 20 décembre 2021 à 15h40] Les négociations vont-elles aboutir ? Les organisations représentant les dirigeants de l'hôtellerie - restauration ont proposé une hausse générale des salaires pour remédier au manque d'attractivité du secteur. Les rémunérations augmenteraient ainsi en moyenne de 16,33%. Concernant le Smic hôtelier, le patronat proposer de l'établir 5% au-dessus du Smic. Les syndicats salariés déplorent des hausses trop faibles, qui ne compensent pas le manque d'augmentation ces dernières années. La nouvelle grille a été validée par l'ensemble des représentants patronaux. Pour entrer en vigueur, elle doit ensuite être validée par l'ensemble des syndicats salariés entre aujourd'hui et le 17 janvier 2022.

Le Smic hôtelier brut mensuel en 2021 est de 1 789,28 euros (sans l'indemnité repas : avec l'avantage en nature repas + l'indemnité compensatrice nourriture, il se monte à 1953,4 euros) contre 1 589,47 euros pour le Smic du régime de droit commun. Il est plus élevé car il est calculé sur 39 heures par semaine.

Le Smic hôtelier net est d'environ 1 430 euros par mois. Il est donc plus élevé que le Smic net de droit commun qui est d'environ 1258 euros par mois.

Le Smic horaire hôtelier est de 10,4 euros comme pour le régime de droit commun. Cependant, selon l'avenant n°2 en date du 5 février 2007, les entreprises du secteur de l'hôtellerie qui peuvent employer des salariés sur la base de 39 heures par semaine doivent néanmoins s'acquitter d'une majoration au taux de 10 % des heures supplémentaires effectuées entre la 36e et la 39e heure. Dans ce cadre, l'employeur peut mensualiser ces 4 heures supplémentaires hebdomadaires. Multipliées par 52 semaines par an et divisées par 12 mois, elles représentent 17,33 heures supplémentaires par mois.

Pour compléter le Smic hôtelier, il existe de nombreuses autres primes afin de compenser les conditions de travail souvent difficiles ainsi que les horaires décalés, notamment dans le cadre du travail de nuit. Les personnes travaillant dans l'hôtellerie sont également plus susceptibles que les autres de travailler le dimanche, ce qui est pris en compte dans leur rémunération. Soulignons qu'il s'agit d'un usage qui n'est pas inscrit dans le Code du travail, la loi ou les conventions collectives. Ainsi, impossible de trouver une mention à ce type de rémunération dans la convention collective des hôtels-cafés-restaurants par exemple.

Suivant le régime de droit commun, l'avantage en nature repas est établi de manière forfaitaire à 4,9 euros / repas, correspondant ainsi à 9,20 euros / jour pour deux repas. Dans le secteur de l'hôtellerie restauration, cet avantage en nature est régi par arrêté ministériel estimant chaque repas à 3,73 euros / repas, soit 7,46 euros / jour pour deux repas. Cependant, les personnes travaillant dans le secteur de l'hôtellerie peuvent bénéficier de tickets restaurant.