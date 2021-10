"Point de retraite : hausse du point Agirc-Arrco en novembre"

Le calcul de la retraite complémentaire, versée par l'Agirc - Arrco (anciennement deux caisses séparées l'Agirc et l'Arrco), se base sur la valeur des points. Pour connaître les taux des cotisations Agirc-Arrco en 2021, c'est ici.

[Mise à jour du jeudi 7 octobre à 19h57] Le point Agirc-Arrco va augmenter d'1% au 1er novembre : il s'établira alors à 1,2841 euros.

La valeur des points de retraite complémentaire versée par le régime Agirc-Arrco (anciennement par l'Agirc pour les cadres et par l'Arrco pour tous) est révisable chaque année. Cette revalorisation se met en place par un accord paritaire entre les représentants patronaux et syndicaux qui fixent la réévaluation du montant de ces points. Ces points sont accumulés sur un compte retraite tout au long de la carrière professionnelle en fonction des cotisations versées. Le nombre de points acquis et leur valeur unitaire servent de base de calcul au montant de la retraite complémentaire obligatoire versée au pensionné.

Au 1er janvier 2019, l'Agirc et l'Arrco ont fusionné en un seul régime, le régime Agirc-Arrco. La valeur du point Agirc-Arrco est identique à la valeur du point Arrco. Pour le salariés non cadres, le nombre de points reste le même. Pour les salariés cadres, les points Arrco deviennent sans conversion des points Agirc-Arrco, les points Agirc sont convertis en points Agirc-Arrco.

La valeur du point Arrco est au 1er novembre 2020 de 1,2714 euros. Ce taux a été augmenté de 1% le 1er novembre 2019. Au 1er novembre, il est augmenté de 1% et passe à 1,2841 euros. La dernière hausse datait de 2012 (+2,25%). Le valeur du point Arrco était auparavant de 1,2558 euros. Pour rappel, au 1er novembre 2018, la valeur du point Agirc s'établissait à 0,4378 euro.

Dans un système à points, un actif cotise et accumule chaque année un certain nombre de points. Au moment du départ en retraite, ce nombre total de point est converti en montant de pension. Ce dernier est calculé sur la base de la valeur du point (par exemple, 1 point = 1,26 euro). Tous les régimes complémentaires français fonctionnent actuellement sur ce modèle. Dans son projet de réforme des retraites, l'exécutif propose de passer le régime général sous ce système.