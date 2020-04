Vacances scolaires 2020 : ce que vous risquez si vous partez

[VACANCES SCOLAIRES] Les vacances scolaires débutent ce samedi 4 avril dans la zone C, dont relèvent, entre autres, les académies de Paris et de Versailles. Mais le pays est encore confiné en raison de la propagation du Covid-19.

[Mise à jour du vendredi 3 avril 2020 à 15h43] Ce vendredi 3 avril signe le début des vacances de Pâques dans la zone C, dont relèvent les académies de Paris et de Versailles. notamment. Officiellement, les vacances de printemps débutent le samedi 4 avril dans ces régions pour se terminer le dimanche 19 avril. Des congés qui tombent en pleine épidémie de coronavirus alors que le pays est confiné jusqu'au 15 avril 2020, au moins. Aucun départ en vacances n'est donc possible. En tout cas, pas sans risque sanitaire. Ni financier : les contrôles sont renforcés sur les routes afin de faire respecter le confinement, au moyen de 60 000 militaires déployés sur le territoire. "Notre objectif est de dissuader les départs en vacances, avec des contrôles renforcés au départ des grandes villes, dans les gares, sur les routes et dans les lieux touristiques", a précisé Christophe Castaner ce jeudi 2 avril dans une interview au Parisien. Des sanctions s'appliqueront aux contrevenants, et ce individuellement. C'est-à-dire qu'il y aura autant d'amendes que de passagers contrôlés et non pas une seule amende pour toute la famille. Et pas question d'espérer reprendre la route ensuite : "A défaut de justificatif valable, les voyageurs seront verbalisés pour non-respect des mesures de confinement et ne seront pas autorisés à poursuivre leur route, à prendre leur train ou leur avion", insiste la préfecture de police de Paris.

La date des vacances scolaires dépend de la zone dans laquelle se situe l'établissement. Pour ce qui est des vacances scolaires, la France est divisée en trois zones : les zones A, B et C. Dans le détail :

Zone A , dont relèvent les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

, dont relèvent les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers Zone B , dont relèvent les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

, dont relèvent les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg Zone C, dont relèvent les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

Pour savoir de quelle académie vous dépendez, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère de l'Education nationale.

Contrairement aux vacances de Noël, identiques pour tous quelle que soit la zone visée (zone A, zone B ou zone C) et quel que soit l'établissement concerné (école, collège ou lycée), les vacances d'hiver 2020, aussi appelées vacances de février, dépendent de la zone dont relève l'académie. Les vacances de février commencent le samedi 8 février 2020 dans la première zone à être en vacances et se terminent par la reprise le lundi 9 mars 2020 dans la dernière zone à partir. Dans le détail, le calendrier officiel des vacances de février 2020 est le suivant :

Du samedi 8 février au lundi 24 février 2020 pour la zone C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles)

Du samedi 15 février au lundi 2 mars 2020 pour la zone B (Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg)

Du samedi 22 février au lundi 9 mars 2020 pour la zone A (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers)

Voici ci-dessous le calendrier officiel des vacances scolaires par zone pour l'année scolaire 2019-2020.

Zone A Zone B Zone C Vacances de la Toussaint Du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 2019 Vacances de Noël Du samedi 21 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020 Vacances d'hiver Du samedi 22 février au lundi 9 mars 2020 Du samedi 15 février au lundi 2 mars 2020 Du samedi 8 février au lundi 24 février 2020 Vacances de printemps Du samedi 18 avril au lundi 4 mai 2020 Du samedi 11 avril au lundi 27 avril 2020 Du samedi 4 avril au lundi 20 avril 2020 Vacances d'été Samedi 4 juillet 2020

A noter également le pont de l'Ascension, qui est un jour férié, qui, quelle que soit la zone concernée, aura lieu du mercredi 20 au lundi 25 mai 2020.

Voici ci-dessous le calendrier officiel des vacances scolaires par zone pour l'année scolaire 2020-2021.

Zone A Zone B Zone C Vacances de la Toussaint Du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2020 Vacances de Noël Du samedi 19 décembre 2019 au lundi 4 janvier 2021 Vacances d'hiver Du samedi 6 février au lundi 22 février 2021 Du samedi 20 février au lundi 8 mars 2021 Du samedi 13 février au lundi 1er mars 2021 Vacances de printemps Du samedi 10 avril au lundi 26 avril 2021 Du samedi 24 avril au lundi 10 mai 2021 Du samedi 17 avril au lundi 3 mai 2021 Vacances d'été Mardi 6 juillet 2021

La zone A correspond aux académies de Besançon, Dijon, Grenoble, Lyon, Clermont-Ferrand, Limoges, Poitiers et Bordeaux. Voici le calendrier des vacances pour l'année scolaire 2019-2020. Vous êtes concerné si vous êtes habitant de Belfort, Nevers, Chambéry, Annecy, Valence, Saint-Etienne, Agen, Pau, Niort, Angoulême ou La Rochelle. Voici les dates des vacances scolaires de la zone A pour l'année scolaire 2019-2020.

Date des vacances scolaires dans la zone A Vacances de la Toussaint Du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 2019 Vacances de Noël Du samedi 21 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020 Vacances d'hiver Du samedi 22 février au lundi 9 mars 2020 Vacances de printemps Du samedi 18 avril au lundi 4 mai 2020 Vacances d'été Samedi 4 juillet 2020

La zone B englobe les académies suivantes : Strasbourg, Nancy-Metz, Reims, Lille, Amiens, Rouen, Caen, Rennes, Nantes, Orléans-Tours, Nice et Aix-Marseille. Vous êtes concernés si vous habitez dans l'Oise, l'Aisne ou à Lens, Charleville-Mézieres, Brest, Alençon, Evreux, Mulhouse, Toulon ou Cannes. Voici le calendrier des vacances scolaires dans la zone B pour l'année 2019-2020.

Date des vacances scolaires dans la zone B Vacances de la Toussaint Du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 2019 Vacances de Noël Du samedi 21 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020 Vacances d'hiver Du samedi 15 février au lundi 2 mars 2020 Vacances de printemps Du samedi 11 avril au lundi 27 avril 2020 Vacances d'été Samedi 4 juillet 2020

La zone C correspond aux académies de Paris, Versailles, Créteil, Toulouse et Montpellier. Vous êtes donc concernés si vous vivez à Paris, Nanterre, Saint-Denis, Créteil, Evry, Cergy, Versailles, Castres, Rodez, Perpignan ou Carcassonne. Ci-dessous le calendrier des vacances scolaires dans la zone C pour l'année scolaire 2019-2020.