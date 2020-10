Report de charges : quels délais de paiement possibles ?

[REPORT DE CHARGES] Face à l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a annoncé dès le mois de mars 2020 des mesures exceptionnelles, parmi lesquelles la possibilité de reporter les cotisations sociales voire, pour certaines, d'être exonérées. Grandes entreprises, TPE, indépendants, auto-entrepreneurs... Qui a droit à quoi ?

[Mise à jour du vendredi 30 octobre 2020 à 16h23] Suite au nouveau confinement, les reports et exonérations de cotisations sociales sont de nouveau élargies, comme l'a annoncé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire en conférence de presse ce jeudi 29 octobre. En effet, les entreprises de moins de 50 salariés fermées et celles des secteurs S1 et S1bis dont la perte de chiffre d'affaires atteint ou dépasse les 50% seront entièrement exonérées de cotisations sociales. Cela s'applique aux travailleurs indépendants, ceux ne rentrant pas dans ces catégories verront leurs prélèvements automatiquement suspendus. Les entreprises qui ont demandé un étalement du paiement des cotisations, parfois jusqu'à trois ans, mais qui seraient en très grande difficulté pourront solliciter une remise exceptionnelle, qui sera étudiée au cas par cas.

Après avoir bénéficié de reports de cotisations et dans de nombreux cas d'exonérations complètes ou partielles, les entreprises doivent de nouveau payer leurs cotisations sociales normalement. Ainsi, le paiement relatif aux salaires de septembre 2020 était attendu les 5 et 15 octobre 2020, et celui concernant les salaires d'octobre 2020 devrait être effectué les 5 et 15 novembre 2020. Cependant, pour que le cumul des reports et les cotisations à payer pour la période actuelle ne soit pas trop importants, l'Urssaf peut rééchelonner les paiements après examen des dossiers.

Par ailleurs, suite aux nouvelles restrictions imposées dans plusieurs métropoles, l'Urssaf a remis sur pied un dispositif de report possible pour certaines entreprises, au moins pour les échéances des 5 et 15 octobre 2020, sans demande préalable pour les entreprises dont l'activité est complètement empêchée, après demande préalable pour les entreprises dont l'activité est limitée. Les entreprises complètement fermées peuvent même bénéficier d'exonérations de cotisations sur toute la durée de leur fermeture. Les entreprises doivent se trouver dans l'un des cas de figure suivants :

L'activité est nouvellement empêchée par les restrictions sanitaires. Cela concerne les cafés restaurants en zones d'alerte maximale, ainsi que les salles de sport dans les zones d'alerte maximale et renforcée.

L'activité est toujours empêchée par les restrictions : spectacles, discothèques, festivals…

L'entreprise est située à Mayotte ou en Guyane, ou l'état d'urgence sanitaire s'est terminé très récemment.

L'activité est nouvellement limitée (il faut au préalable remplir une déclaration), essentiellement les cafés dont l'heure de fermeture est anticipée dans les zones d'alerte renforcée.

Si, après application des différentes aides, l'entreprise reste redevable de cotisations sociales, l'Urssaf lui adressera un plan d'apurement, pouvant aller jusqu'à 36 mois, qui sera proposé après la levée des restrictions d'activité. L'Agirc-Arrco doit faire de même pour les dettes concernant les cotisations de retraite. Dans tous les cas, aucun des reports accordés ne donnera lieu à des pénalités ou des majorations de retard.

Les entreprises en zone de couvre-feu ont la possibilité de reporter le paiement de leurs cotisations sociales qui était prévu les 5 et 15 novembre 2020. Elles doivent pour cela être dans l'une des deux situations suivantes :

Avoir une activité interrompue ou restreinte à cause d'une mesure de fermeture dans les zones de couvre-feu. Cela concerne notamment les cafés, restaurants, salles et clubs de sport, salles de spectacle et cinémas

Continuer à être concernée par une mesure de fermeture hors zone de couvre-feu, comme c'est le cas pour les discothèques.

Les travailleurs indépendants se trouvant dans l'une de ces situations peuvent ajuster leur échéancier de cotisations personnelles provisionnelles 2020 avant leurs prochaines échéances (notamment celle du 5 novembre 2020), en neutralisant leur revenu estimé.

Les entreprises de 250 salariés et plus ont pu bénéficier d'un report possible de cotisation pour les échéances du 1er mars au 31 août 2020.

Les entreprises de moins de 250 salariés relevant de secteurs très affectés par la crise et ceux dont l'activité dépend de ces entreprises (hôtellerie, restauration, tourisme, événementiel, sport, culture, transport de passagers, viticulture, pêche, blanchisserie..) qui ont connu une très forte baisse du chiffre d'affaires ont pu bénéficier :

De l'exonération d'une partie des cotisations et contributions patronales (cotisations de sécurité sociale, cotisations d'assurance-chômage, contribution solidarité autonomie, contribution au Fonds national d'aide au logement) pour la période du 1er février au 31 mai 2020. Elle ne s'applique cependant pas aux cotisations patronales de retraite complémentaire, à certaines contributions patronales telles que la contribution à l'assurance pour la garantie des salaires (AGS), la contribution au dialogue social et le versement mobilité et le forfait social, ni aux cotisations salariales. Cette période a été allongée pour certaines entreprises : jusqu'au 30 septembre 2020 pour les entreprises de Mayotte et Guyane ; jusqu'au 30 juin 2020 pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil a été levée au 11 juillet 2020 ; jusqu'au 31 août 2020 pour les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire. Cette exonération ne concerne cependant pas les sociétés civiles immobilières, les établissements de crédit ou sociétés de financement et les entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019. L'exonération est compatible avec le report de cotisations sur la période concernée : elles ne seront alors plus dues.

D'une aide au paiement des cotisations et contributions sociales égale à 20% du montant des revenus d'activité qui ont fait l'objet de l'exonération sur la période du 1er février au 31 mai 2020. Elle est imputée sur les échéances reportées, puis le reliquat est déduit sur les échéances à venir dues au titre de l'année 2020.

Les entreprises ou associations de moins de 250 salariés, qui ne sont pas éligibles aux exonérations ou à l'aide au paiement peuvent prétendre à une remise partielle de leurs dettes dans le cadre du plan d'apurement. Elle s'applique sur la période du 1er février au 31 mai 2020, pour les cotisations et contributions patronales dues au titre des périodes d'activité. Les entreprises doivent relever d'un secteur qui a bénéficié d'un report de paiement des cotisations et justifier d'au moins 50% de baisse de chiffre d'affaires par rapport à la même période en 2019. La remise partielle est cependant conditionnée au paiement de la totalité des cotisations et contributions salariales.

Les entreprises de moins de dix salariés relevant de secteurs très affectés par la crise bénéficient des mêmes aides que les autres entreprises de moins de 250 salariés. Celles accueillant du public, qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative et ne relèvent pas de ces secteurs d'activité peuvent aussi bénéficier d'exonérations, mais pour la période du 1er février au 30 avril 2020.

Cette période a été prolongée pour les entreprises dont la fermeture a été reconduite jusqu'au 30 septembre 2020 pour les employeurs de la Guyane et Mayotte, jusqu'au 30 juin 2020 pour les employeurs dont l'interdiction d'accueil a été levée au 11 juillet 2020, jusqu'au 31 août 2020 pour les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire.

Ces entreprises bénéficient également d'une aide au paiement des cotisations et contributions sociales égale à 20% du montant des revenus d'activité qui ont fait l'objet de l'exonération sur la période du 1er février au 30 avril 2020.

Les dirigeants d'entreprises et leurs conjoints collaborateurs pourront bénéficier d'une exonération de cotisation sociale, à hauteur de 2 400 euros pour ceux dont l'activité relève des secteurs 1 et 1 bis, 1 800 euros pour ceux relevant du secteur 2.

Ils bénéficieront normalement de cette exonération en 2021 mais peuvent en bénéficier dès 2020 en appliquant un abattement au montant de leur revenu estimé pour l'année 2020, de 5 000 euros pour les secteurs 1 et 1 bis et de 3 000 euros pour les secteurs 2.

Les autoentrepreneurs relevant des secteurs 1, 1bis et 2 peuvent bénéficier d'une déduction sur l'assiette sociale des cotisations et contributions sociales personnelles 2020 dues à l'Urssaf.

Il leur est également possible de déduire des montants de chiffre d'affaires restant à déclarer au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l'année 2020, les montants correspondant aux chiffres d'affaires réalisés au titre des mois de mars 2020 à juin 2020 pour le secteur S1 ou le secteur S1 bis, et de de mars 2020 à mai 2020 pour le secteur S2.

Newsletter management Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Ceux ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu devront s'acquitter en 2021 de l'impôt sur le revenu sur la part de chiffres d'affaires déduite des échéances 2020 déclarées auprès de l'Urssaf. L'Urssaf assure que des modalités spécifiques seront mises en place au moment de la déclaration des revenus 2020 auprès de l'administration fiscale. Enfin, les artistes-auteurs peuvent bénéficier d'une réduction forfaitaire de cotisations sociales d'un montant variable calculée en fonction de leurs revenus 2019, pouvant aller jusqu'à 2000 euros dans la limite des charges dues.