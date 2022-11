"Assurance chômage : indemnisation, droits, contrat... Bientôt adoptée, ce que la réforme va changer en 2023"

ASSURANCE CHOMAGE. Le texte définitif de la réforme de l'assurance chômage va permettre au gouvernement de moduler le régime en fonction de l'état du marché de l'emploi. Il est discuté cette semaine au Parlement. Voici ce qui vous attend, que vous soyez salarié ou employeur.

​[Mise à jour du mardi 15 novembre 2022 à 10h19] Il s'agit de l'un des fondements de la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Le texte définitif autorisant le gouvernement à modifier les critères d'accès à l'assurance chômage, en fonction de la situation du marché de l'emploi en France, est débattu mardi 15 novembre et jeudi 17 novembre, à l'Assemblée Nationale puis au Sénat. Concrètement, l'exécutif souhaite pouvoir modifier, par décret, les conditions d'indemnisation selon le taux de chômage dans le pays. Il s'agit de rendre le régime d'assurance chômage "plus strict quand trop d'emplois sont non pourvus ou plus généreux quand le chômage est élevé", avait expliqué Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle.

In fine, l'objectif est d'endiguer les difficultés de recrutement que rencontrent les entreprises dans de nombreux secteurs comme le BTP ou l'hôtellerie restauration. Par conséquent, la réforme permettrait de durcir les conditions d'indemnisation lorsque le taux de chômage avoisine les 7% mais aussi de lâcher du lest s'il atteint ou dépasse les 8%. A travers cette mesure, l'Etat garde en ligne de mire le plein emploi d'ici à 2027, un "objectif atteignable" a affirmé lundi le ministre du Travail, de l'emploi et de l'insertion, Olivier Dussopt, lors d'une rencontre avec les membres de l'association des journalistes de l'information sociale à Paris.

Assurance chômage et indemnisation : vers une baisse des droits en 2023 ?

Alors que la réforme a de grandes chances d'être adoptée par le Parlement, son application devrait intervenir après les fêtes de fin d'année. Ainsi en 2023, la durée d'indemnisation offerte par l'assurance chômage ne sera plus fixe mais bien modulable en fonction du nombre d'emplois à pourvoir et du taux de chômage. Un coefficient sera appliqué pour calculer les droits, selon que la situation de l'emploi est au vert, à l'orange ou au rouge. Voilà les différentes durées d'indemnisation prévues par le projet de loi :

Vert : un coefficient réducteur à 0,75, soit l'équivalent d'une baisse de 25% des droits. Dans ce cas de figure un demandeur d'emploi qui aurait bénéficié de 24 mois de chômage avec les anciennes règles, voit ses droits réduits à 18 mois.

un coefficient réducteur à 0,75, soit l'équivalent d'une baisse de 25% des droits. Dans ce cas de figure un demandeur d'emploi qui aurait bénéficié de 24 mois de chômage avec les anciennes règles, voit ses droits réduits à 18 mois. Orange : un coefficient réducteur à 0,85, soit l'équivalent d'une baisse de 15% des droits. Dans ce cas de figure, un demandeur d'emploi qui aurait bénéficié de 24 mois de chômage avec les anciennes règles, voit ses droits réduits à environ 20 mois.

un coefficient réducteur à 0,85, soit l'équivalent d'une baisse de 15% des droits. Dans ce cas de figure, un demandeur d'emploi qui aurait bénéficié de 24 mois de chômage avec les anciennes règles, voit ses droits réduits à environ 20 mois. Rouge : il implique une remontée du taux de chômage. En conséquence aucun coefficient réducteur ne sera mis en place. Le maintien des règles en vigueur depuis 2019 permettra à un demandeur d'emploi de percevoir une allocation durant 24 mois.

Réforme de l'assurance chômage : qu'est ce que ça change pour mon contrat de travail ?

Après de fastidieuses tractations politiques, l'Assemblée Nationale et le Sénat, initialement opposés sur le texte de la réforme de l'assurance chômage, ont finalement trouvé un compromis lors d'une commission mixte paritaire, le 9 novembre dernier. Le Sénat, où la droite dispose de la majorité, avait durci le texte du parti présidentiel avec une mesure prévoyant de priver d'allocations chômage les salariés qui refuseraient à trois reprises de convertir leur CDD en CDI. Ils avaient aussi exclu de l'allocation chômage les intérimaires qui n'acceptent pas un CDI proposé sur le poste occupé dans le cadre d'une mission d'intérim.

Finalement, la version du projet de loi présentée mardi à l'Assemblée Nationale et jeudi au Sénat est encore moins souple. D'après le texte, un travailleur qui refuse à deux reprises de transformer son CDD ou sa mission d'intérim en CDI, ne pourra plus bénéficier des indemnités de chômage. Afin d'appliquer cette mesure Olivier Dussopt, a confirmé, la semaine dernière sur Sud Radio, que "les chefs d'entreprise seront mis à contribution". En effet, le ministre du Travail a expliqué que "Pôle Emploi n'a aujourd'hui aucun moyen de savoir si un salarié a refusé auparavant un poste en CDI, il est donc nécessaire de réorganiser le système de signalement et de transmission d'informations". Au locataire de la rue de Grenelle de préciser qu'un "dispositif simple" sera mis en place afin d'éviter "la surcharge administrative" pour les employeurs.

Réforme de l'assurance chômage : qu'est-ce qui a déjà changé pour les allocataires de Pole Emploi ?

La réforme de l'assurance chômage est en cours depuis 2019, mais de nouveaux changements ont été mis en place en 2021 et 2022. Voici les quatre points principaux de la réforme de l'assurance chômage :

nouveau calcul de l'allocation ;

baisse des allocations chômage (dégressivité) pour les hauts revenus ;

bonus-malus sur la contribution chômage ;

changement dans la durée minimum de travail pour toucher l'assurance chômage.

Cette réforme prévoit l'indemnisation des travailleurs indépendants et de salariés démissionnaires avec un projet de reconversion, sous certaines conditions. La durée minimum de travail pour bénéficier de l'allocation chômage passe de 4 mois à 6 mois de travail sur les 24 mois précédant la fin du dernier contrat.

A quoi sert l'assurance chômage ?

L'assurance chômage est une allocation versée aux salariés du privé, qui ont perdu leur emploi. Les droits d'indemnisation sont calculés en fonction de l'ancien salaire du chômeur. L'assurance chômage joue deux rôles : elle aide financièrement un chômeur à gérer sa perte d'emploi, en maintenant son pouvoir d'achat et ses conditions de vie. Elle offre également une solution au retour à l'emploi par le biais d'un accompagnement personnalisé. Les allocations sont versées durant des périodes de formation, de création d'entreprise ou de reconversion.

Comment est calculée l'indemnisation ?

Le montant des allocations chômage se calcule à partir du salaire de référence. Ce dernier s'obtient en additionnant l'ensemble des salaires perçues par l'employé au cours des 24 mois précédant la fin de son dernier contrat de travail (36 mois pour les allocataires de 53 ans et plus). Ensuite il faut diviser cette somme, par le nombre de jours correspondant à la durée d'indemnisation, c'est à dire les jours travaillés et les périodes d'inactivité, au cours desquelles une rémunération réduite a été perçue (arrêt maladie, congé parental, maternité, activité partielle). Le quotient issu de cette formule constitue le salaire journalier de référence (SJR).

L'allocation journalière offerte par l'assurance chômage, correspond à 57% du SJR. Le résultat ne pourra pas être inférieur à 30,42 euros brut par jour (allocation minimale) et pas non plus supérieur à 256,96 euros brut par jour (allocation maximale). Enfin, Pôle Emploi va multiplier le montant de l'allocation journalière par le nombre de jours qu'il y a dans le mois. Cet ultime calcul indique le versement que recevra le demandeur d'emploi mensuellement. Pour les hauts salaires, une dégressivité peut s'appliquer sur le montant de l'allocation, avec une réduction de 30% au bout de 8 mois d'indemnisation.

Assurance chômage privée, pour qui ?

Une assurance chômage privée est une assurance qui permet de combler la baisse de revenus suite à une perte d'emploi. Elle s'adresse aux dirigeants d'entreprises comme une assurance principale, ces derniers ne bénéficiant pas des aides de Pôle Emploi. Elle peut également concerner les salariés, qui souhaitent une aide en complément de l'assurance chômage classique.

Affiliation au régime d'assurance chômage

L'assurance chômage est obligatoire pour tous les salariés du privé et est financée par ces derniers sous forme de prélèvements sur salaire. Tout employeur privé doit obligatoirement s'affilier au régime d'assurance chômage. Solidaire, l'allocation permet de soutenir au mieux les anciens salariés avec de bas revenus, qui sont favorisés par rapport à ceux qui bénéficiaient d'un salaire élevé.