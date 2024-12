Cette profession est celle qui prend le plus de jours d'arrêts maladie et il y a une raison à cela

L'absentéisme au travail touche certains secteurs plus que d'autres en France. Les chiffres de la DGAFP notamment, permettent d'y voir plus clair.

Les arrêts maladie font régulièrement l'objet de débats passionnés dans notre pays. Entre privé et public, et entre certains secteurs d'activité, les comparaisons vont bon train. Des chiffres officiels permettent néanmoins d'éclaircir le sujet.

Si un décrochage entre l'absentéisme dans le secteur public et le secteur privé était apparu avec la pandémie de Covid-19, l'écart semble aujourd'hui se réduire. Le rapport de la DGAFP (Direction générale de l'administration et de la fonction publique) de 2024 indique que les fonctionnaires se sont davantage absentés que les salariés du privé, avec une absence pour raison de santé de 12 jours en moyenne en 2023 contre 10,3 jours dans le privé. Un écart de 1,3 jour divisé par deux par rapport à 2022 quand il était de 2,8 jours.

Par ailleurs, ce ne sont pas les fonctionnaires d'Etat qui gonflent ces statistiques. Avec une moyenne de 8,4 jours d'absence par an, ils se situent en dessous du secteur privé qui compte en moyenne 10,3 jours. La fonction publique hospitalière et territoriale cumulent en revanche un nombre de jours d'absence pour raisons de santé assez élevé, respectivement de 14 et 14,7 jours.

© nicoletaionescu - stock.adobe.com

Cette dernière donnée n'est pas anodine. Elle révèle une réalité plus large : que ce soit dans le public ou le privé, c'est le secteur de la santé humaine et de l'action sociale qui est le plus touché par l'absentéisme. Les chiffres sont éloquents : ce secteur compte 7,56% d'absentéisme en 2023, selon le dernier baromètre de WTW, une entreprise spécialisée dans le capital humain.

Or, si le lien entre fonction publique hospitalière et santé est évident, il faut savoir qu'une part des agents territoriaux est dédiée au social. Certains d'entre eux sont en effet éducateurs, assistants sociaux, auxiliaires de vie ou encore travailleurs familiaux. Des métiers où la charge émotionnelle est importante, le stress intense et les conditions de travail souvent difficiles. La pénurie de personnel dans ce secteur peut aggraver la situation, créant un cercle vicieux où la surcharge de travail génère plus d'arrêts, qui à leur tour augmentent la pression sur les équipes présentes.

Pour plus de détails concernant l'absentéisme dans le secteur de la santé et du social, il est possible de se reporter à l'enquête Conditions de travail 2012-2013 de la Dares (Direction de l'animation de la recherche, des études et des Statistiques) qui indiquait que les agents d'entretien hospitalier, les aides-soignants, infirmiers et sages-femmes étaient en-tête des absents dans le secteur public comme dans le secteur privé.

Par ailleurs, dans tous les secteurs, on note à chaque fois que les arrêts maladies augmentent avec l'âge. La fonction publique territoriale n'échappe pas à ce constat. L'enquête emploi 2023 de l'Insee montre que l'absentéisme passe de 9,5 jours chez les agents de la fonction publique territoriale de moins de 30 ans à 19,2 jours par an chez leurs collègues de 50 ans et plus. Dans ce contexte, il peut donc être intéressant de préciser que la branche territoriale est la plus âgée des trois fonctions publiques. En 2021 la moyenne d'âge des agents territoriaux était en effet de 46 ans selon le rapport annuel sur l'état de la fonction publique.