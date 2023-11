Le meilleur pays pour télétravailler au soleil est une île paradisiaque à moins de trois heures de Paris

Découvrez la destination idéale pour le télétravail cet hiver selon un classement effectué sur 33 pays.

Alors que l'hiver s'installe en Europe, quelles sont les alternatives des télétravailleurs pour échapper aux jours gris et froids ? Dans son classement de 33 pays où télétravailler et profiter du soleil, Le Figaro a placé en tête une destination située à seulement 2h45 heures de Paris par avion.

Le classement se base sur 16 critères essentiels pour les digital nomads comme l'accessibilité à internet, le coût de la vie, la sécurité, les transports et le cadre de vie. Si le Portugal et la Grèce arrivent respectivement en 2e et 3e position, le pays qui remporte ce classement est plus surprenant.

Il s'agit en effet du plus petit pays de l'Union européenne. Situé sous la Sicile, en mer Méditerranée, l'île de Malte promet des hivers doux avec une température moyenne de 15 degrés en janvier et en février. Sur l'année, il faudra compter seulement 60 jours de pluie par an, comparé à 210 jours de pluie à Brest et 70 à Marseille. Par ailleurs, vivre à Malte coûte 8,5% moins cher que vivre en France et 88% des locaux parlent anglais ce qui facilite l'adaptation de nombreux télétravailleurs. De son héritage britannique, le pays conserve une passion pour le football, le water-polo et le cricket.

La capitale La Valette réputée pour sa beauté et ses rues chargées d'histoire compte un avantage de taille pour les télétravailleurs. Une simple recherche sur Google Maps permet en effet de constater qu'une vingtaine d'espaces de coworking sont présents dans la ville et ses environs. Ils se sont développés suite à la pandémie de Covid-19 pour contrer la baisse de l'afflux touristique. Toutefois, Malte dispose aussi d'une vie nocturne riche, notamment avec les pubs et night clubs de Paceville.

Pour découvrir les plus beaux paysages de l'île, il est possible d'emprunter le bus. Il est gratuit pour les résidents ainsi que pour les personnes qui séjournent plus de 2 mois sur l'île, à condition d'en faire la demande et de fournir une adresse fixe. Autrement, traverser l'île en voiture prend moins d'une heure et en louer une ne coûte qu'une centaine d'euros par semaine. L'occasion de découvrir les plages de l'île et de s'adonner à des loisirs comme le surf ou la plongée.

Les week-ends peuvent aussi être l'occasion de changer d'air et de visiter les îles voisines. Celle de Gozzo est connue pour ses villages traditionnels et ses plages de sable blanc tandis que l'île de Comino est appréciée pour la beauté de son lagon et ses eaux turquoises.