Démarchage téléphonique : voilà ce qu'il faut répondre pour ne plus être harcelé

Confrontés quotidiennement au fléau du démarchage téléphonique, les Français cherchent des solutions efficaces pour retrouver leur tranquillité.

Malgré un encadrement strict, le démarchage téléphonique demeure une nuisance majeure pour de nombreux citoyens français. Entre les sollicitations intempestives et les méthodes parfois agressives des démarcheurs, il est difficile de passer une semaine sereine.

Selon une enquête menée par l'association Que Choisir, les Français subissent en moyenne quatre appels non désirés par semaine. Bien que la réglementation limite les créneaux horaires et la fréquence des appels, les réclamations s'accumulent, reflétant une mise en œuvre imparfaite de ces dispositions. La contrariété est d'autant plus vive que certaines tactiques des démarcheurs frisent le harcèlement. Voici donc quelques astuces pour réduire, voire supprimer, ces dérangements indésirables.

Contrairement aux idées reçues, mettre fin brutalement à l'appel ou ne pas décrocher n'est pas la méthode la plus efficace. Cela risquerait même de vous exposer à des relances incessantes.

La solution réside dans l'art de clore rapidement la conversation tout en demeurant courtois, évitant ainsi de donner prise à de futurs appels. L'un des conseils les plus judicieux est de ne jamais prononcer le mot "oui" lors d'un échange avec un démarcheur. Cette simple précaution peut vous épargner de nombreux tracas, en particulier des engagements non souhaités conclus sur la base d'un accord verbal.

Autre recommandation : exprimez clairement et poliment votre absence d'intérêt pour la proposition présentée, sans engager de discussion. Les téléopérateurs ont une parade à tout et sont entraînés à ressasser leur argumentaire quoi qu'il advienne.

En outre, entamer le dialogue pourrait laisser croire à votre interlocuteur qu'il a éveillé votre curiosité et que vous êtes potentiellement intéressé. Par conséquent, ne répondez pas à ses interrogations et ne justifiez pas votre désintérêt. Vous n'êtes pas intéressé, un point c'est tout ! Et surtout, gardez votre calme et ne raccrochez pas au nez du téléopérateur. Au pire, il vous recontactera, au mieux, il transmettra votre dossier à un de ses collègues qui prendra le relais.

Si vous êtes à bout, inscrivez-vous sur Bloctel. Sur le papier, ce service gratuit offre une protection efficace contre le démarchage téléphonique indésirable. Administré par le gouvernement, il permet de bloquer la plupart des appels commerciaux non sollicités. Une fois inscrit, votre numéro est protégé et les entreprises n'ont légalement plus le droit de vous démarcher, sauf exceptions spécifiques.

Cette mesure réduit considérablement les interruptions et le harcèlement téléphonique, contribuant à une plus grande sérénité au quotidien. La législation en vigueur prévoit des sanctions sévères pour les entreprises récalcitrantes. Des amendes peuvent être infligées aux sociétés qui enfreindraient les règles.