iPhone XS : 31% de promotion chez Amazon 

Les iPhone XS et XS Max font toujours l'objet de promotions, quelques semaines après le début des french days.

Ecran Oled de 5,8 et 6,5 pouces : l'iPhone XS se décline dans deux versions, dont une XL équipé d' une dalle OLED de 6,5 pouces contre 5,5 pouces pour le 8 Plus. L 'iPhone XS version XL (XS Max) et l'iPhone 8 Plus ont toutefois la même dimension, 6,5 pouces, grâce à l'écran bord à bord de l'iPhone XS Max. Apple a investi 2,7 milliards de dollars dans la ligne de production LG qui servira à produire ces écrans Oled. Mais LG Display ne serait plus le seul fournisseur. Samsung Display sera lui mandaté pour gérer les livraisons des plus petites versions, celles de 5,8 à 6,1 pouces.

Puce A12 : c'est la petite merveille développée par les équipes d'Apple. La puce A12 Bionic, annoncée par la marque comme étant 50% plus puissante que sa version précédente, l'A11, va équiper les nouveaux iPhone. Elle serait capable d'effectuer jusqu'à 5 billions d'opérations à la seconde et devrait permettre avec ses six coeurs une plus grande rapidité d'exécution des applications.

Finalement nommée iPhone Xs Max, la version "XL" de l'iPhone XS est équipée d'un écran Oled de 6,5 pouces, une puce A12 accompagnée par 4 Go de RAM et un double appareil photo similaire à celui de l'iPhone X.

Les iPhone XS et XS Max sont disponibles en trois finitions, or, argent et "space grey" ou "gris sidéral", chez Amazon qui, comme à chaque nouvelle sortie de smartphone chez Apple, figure bien évidemment parmi les revendeurs. La version 64 Go de l'iPhone XS y est même proposée au tarif avantageux de 799 euros (au lieu de 1 039 euros).

Apple iPhone XS (64 GO) - Gris Sidéral 807,88 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

L'e-commerçant français propose lui aussi l'iPhone XS et l'iPhone XS Max à la vente. Le premier est vendu à partir de 849 euros pour la version 64Go et 999 euros pour la version 256 Gb. L'iPhone XS Max est lui proposé à partir de 1 159 euros. A noter que certains vendeurs de sa marketplace permettent d'obtenir un prix plus bas, pour une version reconditionnée. Pour acheter l'iPhone XS ou l'iPhone XS Max sur la Fnac, cliquer ici.

Compter au moins 849 euros pour mettre la main sur la version neuve de l'iPhone XS, avec 64 Go de stockage, chez Darty. Certains revendeurs de sa marketplace permettent toutefois d'abaisser la facture, jusqu'à 679 euros pour une version neuve. Pour l'iPhone XS Max, c'est forcément plus cher. Compter au moins 1 100 euros !

iPhone Apple IPHONE XS 64GB SPACE GOLD 640,00 € VOIR L'OFFRE sur Darty

L'e-commerçant français propose lui aussi l'iPhone XS et l'iPhone XS Max à la vente. Le premier est vendu à partir de 740 euros pour la version 64Go par l'un des vendeurs de sa marketplace et 805 euros pour la version 256 Gb. Ces tarifs évoluent avec le temps , en fonction de la disponibilité des stocks des vendeurs de la marketplace.

Chez Orange, l'iPhone XS seul, en version 64 Go, est proposé à 699,90 euros. Compter 899,90 euros pour la version 256 Go. Couplé à un abonnement, l'iPhone XS est disponible à partir de 179,90 euros pour la version 64 Go et 319 euros pour la version 256 Go. Pour commander l'iPhone XS chez Orange, cliquer ici.

Chez Red by SFR, l'iPhone seul, payé en une fois, se trouve à partir de 1 109 euros pour la version 512 Go. Pour commander l'iPhone XS chez Red by SFR, cliquer ici.

SFR propose l'iPhone XS seul à 699,90 euros dans sa version 64 Go de mémoire. L'opérateur propose également des formules avec du paiement étalé sur 24 mois. Il fait toutefois, parfois, face à des ruptures de stock. Pour commander l'iPhone XS chez SFR, cliquer ici.

L'e-commerçant français propose lui aussi l'iPhone XR. Le smartphone est disponible à partir de 659 euros pour la version 64 Go neuve. Pour 705 euros vous pouvez disposer de la version avec 128 Go.

Apple iPhone XR (64Go) - Noir 571,12 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

L'iPhone XR est également disponible chez la Fnac. Il y est vendu à partir de 709 euros pour la version 64Go dans plusieurs coloris. Compter 50 euros pour la version 128 Go, elle aussi disponible dans plusieurs coloris. A noter que certaines versions reconditionnées sont également proposées à des tarifs moindres. Pour acheter l'iPhone XR chez la Fnac, cliquer ici.

L'e-commerçant français propose lui aussi l'iPhone XR à partir de 709 euros. Des versions reconditionnées sont proposées à partir de 500 euros. Les clients peuvent, à chaque fois, payer en plusieurs fois s'ils le désirent. La version 256 Go est elle proposée à partir de 759 euros.

iPhone Apple IPHONE XR 64GB RED 612,00 € VOIR L'OFFRE sur Darty

Chez Cdiscount, l'iPhone XR oscille entre 500 et 800 euros selon l'état (neuf ou reconditionné) et la capacité de stockage.

APPLE iPhone Xr Blanc 64 Go 709,00 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Chez Orange, l'iPhone XR seul, en version 64 Go, est proposé à 679,90 euros. Compter 749,90 euros pour la version 128 Go. Couplé à un abonnement, l'iPhone XS est disponible à des tarifs bien inférieurs. Pour commander l'iPhone XR chez Orange, cliquer ici.

Chez SFR, l'iPhone XR seul, payé en une fois, se trouve à partir de 729 euros dans la version 128 Go. Pour commander l'iPhone XR chez Red by SFR, cliquer ici.

Red by SFR propose l'iPhone XR seul à partir de 679 euros dans sa version noir avec 64 Go de mémoire. L'opérateur propose également de payer en 24 fois et de coupler l'achat du smartphone à un abonnement, pour en abaisser le prix. Pour commander l'iPhone XR chez SFR, cliquer ici.