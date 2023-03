Paris Blockchain Week : le JDN vous offre jusqu'à 30% de réduction

Pour sa quatrième édition, la Paris Blockchain Week prend ses quartiers au Carrousel du Louvres, du 20 au 24 mars. Le JDN est partenaire de l'événement.

Créée par Michael Amar, PDG de Chain of Events, la Paris Blockchain Week ne cesse de prendre de l'ampleur : après 6 000 personnes l'an passé, elle accueillera cette année plus de 10 000 participants dans l'enceinte du Carrousel du Louvre.

Une conférence lors de la Paris Blockchain Week 2022. © PBW

Dédié aux entreprises, l'événement aspire à représenter un pont entre les sociétés Web3 et blockchain (Consensys, Sorare, Ledger, Fireblocks, Circle, etc…), grandes corporations (Google, Microsoft, Amazon, Coca Cola, Deutsche Telekom…), investisseurs (Seven Seven Six, Draper Associates, Goldman Sachs...) et entreprises du luxe et du divertissement (Kering, Breitling, Givenchy, Hugo Boss…). La Paris Blockchain Week revendique ainsi "les meilleurs speakers du monde", dixit Michael Amar, et pourrait devenir le théâtre de grandes nouveautés selon son fondateur : " Nous avons pas mal d'effets d'annonces, que ce soit des marques connues de luxe et fashion, des start-up qui annonceront leur projet de lancement ou des gros corporates qui vont faire des annonces produits", confiait-il il y a peu au JDN.

En trois temps, la Paris Blockchain Week accueillera dès le 20 mars la Fair Talent afin de réunir candidats à l'emploi et recruteurs ainsi qu'une compétition de startup avec l'équivalent de 2 millions de dollars de prix à la clef. La Web3XP débutera le mardi 21 mars autour de quatre thématiques : les marques et l'économie du Web3 ; le marketing dans le Web3 ; le marché de l'art Web3 ; investir dans le Web3. Les 22 et 23 mars, le Paris Blockchain Week Summit sera l'occasion d'assister à des séries de conférences autour des entrepreneurs de la tech, de la régulation, de la blockchain en entreprise et de la l'open finance.

Le JDN est pour la première fois partenaire de la Paris Blockchain Week et vous propose une réduction de 15% sur les tickets standard, Investor et WHALE pour le Web3XP, le Summit et l'Investors day ou de 30% sur le ticket standard Web3XP avec le code MJOUN15. Pour vous inscrire, c'est ici : www.parisblockchainweek.com