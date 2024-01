Cette option cachée de Google Maps permet de voyager dans le temps depuis un ordinateur ou un smartphone

Elle offre la possibilité d'admirer Notre-Dame de Paris intacte, ou encore de voir la Tour Eiffel sans le mur de verre autour.

Le service de cartographie le plus populaire du monde fêtera ses 20 ans en 2025. Accessible gratuitement, Google Maps permet à n'importe qui de trouver un itinéraire, à pied, en voiture ou en vélo, presque n'importe où dans le monde. Un service au succès incontestable puisque Google revendique plus d'un milliard d'utilisateurs actifs par mois sur Maps, plus de 250 pays et territoires cartographiés et 50 millions de mises à jour quotidiennes.

Une de ses grandes forces est Google Street View. Depuis 2007, il permet de visualiser avec une vision à 360° des lieux publics, des quatre coins du monde. Les internautes peuvent visiter des villes ou des mégalopoles, mais aussi des lieux plus naturels comme les Alpes ou la forêt amazonienne, depuis leur fauteuil ou leur smartphone. Cette fonctionnalité cache également la possibilité d'observer l'intérieur de certains musées ou de lieux historiques, comme le château de Chambord, la cité interdite à Pékin ou la maison blanche à Washington.

Grâce à ce succès, de nombreuses zones reçoivent des mises à jour très régulières. Comme devant la Tour Eiffel, où la première capture du quai Jacques Chirac date de 2008. Depuis 2012, les photos de cette rue sont mis à jour tous les ans via la voiture Google Street View. Et bonne nouvelle, pour les passionnés d'archives, les photos capturées lors des années précédentes restent visibles. Elles permettent d'admirer l'évolution d'une zone ou d'un bâtiment. A Paris, il est encore possible de voir la cathédrale Notre Dame sous toutes ses coutures, aujourd'hui encore en reconstruction. A Bordeaux, sur l'avenue de la Jallere, l'internaute peut admirer les champs et les arbres sur les photos de 2008 qui allaient laisser place à stade Matmut Atlantique. Dans la même ville, en 2008, une usine vétuste était toujours présente sur le quai du bataclan avant la construction de l'imposante cité du vin. De quoi aussi vous donner un petit goût de nostalgie si vous repassez devant votre ancienne maison ou école.

Pour profiter de cette fonction sur ordinateur : rendez-vous sur Google Maps, sélectionnez le bonhomme jaune de Street View en bas à gauche. À ce moment-là, la carte devrait laisser apparaître des lignes bleues sur les routes. Cela représente tous les endroits où des photos de Street View existent. Cliquez sur la destination voulue. Une fois sur la rue, en haut à gauche, sous l'adresse, vous trouverez une date. Si des photos en archives existent, elle sera écrite en bleu. En cliquant dessus, le site vous proposera toutes les photos prises les années précédentes.

Sur smartphone : sélectionnez l'option calques (représentée par deux carrés l'un au-dessus de l'autre) , puis choisissez le bonhomme jaune de Street View. Appuyez sur la carte sur le lieu que vous souhaitez voir afficher. Une fois la photo panoramique affichée, sous l'adresse apparaîtra "voir plus de dates" : cliquez sur ce texte pour voir les images capturées les années précédentes.