Envie d'une sortie en vélo ? Cette application gratuite génère le parcours idéal

Grâce à cette application mobile, générez en quelques clics des itinéraires vélo personnalisés, sécurisés et adaptés à vos envies.

Avec le retour du soleil et des températures plus clémentes après des semaines de grisaille, l'envie de profiter des beaux jours se fait sentir. Et quoi de mieux qu'une balade à vélo le week-end pour se détendre et se dépenser ? Que vous ayez votre propre bicyclette ou que vous utilisiez les services de vélos en libre-service, c'est l'occasion idéale de prendre l'air. Cependant, il n'est pas toujours facile de savoir quel itinéraire emprunter pour que la sortie soit à la fois sécurisée, agréable et adaptée à la durée souhaitée. On aimerait pouvoir se laisser guider sans avoir à planifier son trajet à l'avance.

Heureusement, il existe désormais une solution simple et pratique pour répondre à ce besoin : une application mobile, disponible gratuitement sur iPhone et Android qui permet de générer en quelques clics un parcours personnalisé en fonction de vos préférences. Le fonctionnement est on ne peut plus intuitif. Il suffit de renseigner votre point de départ, la distance que vous souhaitez parcourir ainsi que le type de trajet recherché : totalement sécurisé, plutôt direct, à vocation touristique... Vous pouvez même préciser si vous souhaitez un maximum de pistes cyclables. À partir de ces critères, l'application se charge de calculer pour vous le parcours idéal.

Les plus motivés apprécieront aussi la possibilité de sélectionner des balades clé en main situées près de chez eux. De quoi découvrir de nouveaux coins sympas à vélo sans se prendre la tête.

Lancée en 2010, l'application connaît un beau succès avec déjà plus de 1,5 million de téléchargements et une note moyenne de 4,6/5 sur l'App Store et 4,5/5 sur Google Play. Il faut dire qu'en plus d'être entièrement gratuite, elle a le mérite de ne pas être polluée par de la publicité. Un vrai bon point.

Cerise sur le guidon, les données générées par les utilisateurs de l'application sont mises à profit par une cinquantaine de villes françaises pour mieux comprendre et piloter leur politique cyclable. Chaque trajet effectué permet ainsi de faire remonter des informations précieuses pour aider les communes à optimiser leurs aménagements vélo. On peut notamment citer Pau, le Grand Genève, Lyon, Toulouse ou encore Paris parmi les territoires qui s'appuient sur cette solution. Alors, le nom de cette application ? Le voici : Géovélo.

Alors si vous aussi vous avez envie de vous balader à bicyclette en toute sérénité, n'hésitez pas à télécharger Géovélo. Avec un peu de chance, votre ville fait peut-être partie des territoires qui l'utilisent déjà pour rendre la pratique plus sûre et agréable. Et si ce n'est pas encore le cas, votre participation contribuera à faire bouger les choses dans le bon sens. Il ne vous reste plus qu'à enfourcher votre petite reine, smartphone en poche, en espérant que le beau temps se maintienne le plus longtemps possible. Bonne route !