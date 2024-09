Voici la date exacte du retour du soleil et de la chaleur - l'été n'est pas encore fini

Après une vague de froid inhabituelle, la France s'apprête à retrouver des températures plus clémentes.

Alors que le mois de septembre laissait espérer une prolongation estivale, la France a été surprise par une descente d'air froid d'origine polaire maritime. Cette masse d'air a provoqué une chute spectaculaire des températures depuis le 11 septembre. Les maximales sont passées en dessous des moyennes de saison, avec 17 à 18°C sur la moitié nord et 19 à 22°C dans le Sud-Ouest.

La neige a même fait son apparition dès 1 500 mètres sur les Alpes et 1 800 mètres sur les Pyrénées, tandis que des gelées blanches ont été observées au lever du jour du Massif Central au Nord-Est.

Malgré ce froid inhabituel, la présence de l'anticyclone a apporté un temps calme et un ciel de plus en plus ensoleillé sur la France, une tendance qui devrait se maintenir pour le week-end.... Avant le retour de températures plus clémentes ?

La bonne nouvelle pour ceux qui regrettent déjà l'été, est que les températures devraient bien remonter à partir de la semaine du 17-18 septembre. Du 18 au 24 septembre, la tendance semble se diriger vers une amélioration progressive avec des périodes plus ensoleillées, surtout sur les régions du sud et de l'est.

Les maximales devraient se situer autour de 20-25°C dans la plupart des régions, et pourraient même atteindre des valeurs plus élevées dans le sud. Cette remontée des températures s'accompagnera d'un temps plus instable, avec des perturbations apportant de la pluie et parfois des orages, notamment sur l'ouest et le sud-ouest du pays.

Au-delà de ce retour à court terme de conditions plus clémentes, les prévisions saisonnières de Météo-France pour les mois de septembre, octobre et novembre 2024 dressent un tableau globalement plus chaud que la normale. Selon leur dernier bulletin, des conditions anticycloniques devraient être plus fréquentes du proche Atlantique au sud-ouest de l'Europe, favorisant des températures supérieures aux moyennes saisonnières.

Le scénario le plus probable pour l'ensemble de la France est un trimestre en moyenne plus chaud que la normale, avec une probabilité particulièrement marquée sur le sud du pays. Cette tendance à long terme laisse présager que le retour de la douceur observé à court terme pourrait s'inscrire dans une dynamique plus large de températures clémentes pour la saison.

Concernant les précipitations, les prévisions saisonnières de Météo-France pour l'automne 2024 esquissent un tableau plus contrasté. Pour le sud du pays, le scénario le plus probable à l'échelle du trimestre est celui d'un temps plus sec que la normale. Cependant, il est important de noter que cette prévision n'exclut pas la possibilité d'épisodes ponctuels de fortes précipitations, typiques de la saison automnale dans ces régions. Pour le nord de la France, en revanche, les prévisionnistes de Météo-France ne dégagent aucune tendance claire en termes de précipitations.