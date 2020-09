French Days 2020 : date exacte et enseignes où trouver les bons plans

[FRENCH DAYS SEPTEMBRE 2020] La date des French Days de rentrée approche à grands pas. Tout ce qu'il faut savoir pour profiter des promotions pratiquées par les Amazon, Fanc Darty et consorts qui participent à ce Black Friday à la française.

La date des French Days est variable d'une année sur l'autre. Globalement, les French Days de rentrée se déroulent fin septembre et celles de printemps se déroulent fin avril. En 2020, les French Days d'automne ont lieu du vendredi 25 septembre 7 heures au mardi 29 septembre 7 heures. En raison de la crise du coronavirus, la précédente édition a été décalée du 27 mai au 2 juin 2020.

On désigne par French Days" l'opération commerciale menée sur plusieurs jours par plusieurs enseignes qui commercialisent leurs produits en France. L'histoire des French Days remonte à janvier 2018, quand Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances, a appelé de ses vœux une nouvelle opération commerciale au printemps. Six enseignes ont répondu à l'appel : Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé avec l’événement "Journées Imbattables du e-commerce français", dont la première édition a eu lieu fin avril 2018. "Entre e-commerçants, on se réunit régulièrement et l'idée est partie de comment on pouvait se réinventer au premier semestre pour créer un pendant au Black Friday", confirmait alors à l'AFP Annabel Chaussat, directrice marketing et e-commerce de Fnac-Darty. On ne compte plus les marchands en ligne qui ont depuis participé à l'une des éditions de l'opération commerciale depuis : Auchan, Monoprix, Sarenza, le groupe Beaumanoir (Cache-cache, Morgan, Bonobo…), Camaïeu, Kiabi, Rakuten France, Beauty Sucess, Nocibé ou encore Atlas for Men. Même le géant du commerce en ligne Amazon est de la partie.

Outre les six enseignes françaises du e-commerce à l'initiative des French Days, à savoir Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé, toutes les enseignes, physiques et digitales sont invitées à participer à l’événement commercial en s'inscrivant sur le site Internet dédié (Rejoindrelesfrenchdays.com). Parmi les marchands qui participent aux French Days de septembre 2020, on recense notamment Amazon, Brico Privé, Electro Dépot, Général d'Optique, Habitat, Le Beret Français, Saint Maclou ou encore SFR. "Chaque commerçant animera ces journées de façon indépendante, en fonction de ses activités", précisent les six enseignes fondatrices de l’événement.

Fnac Darty fait partie des acteurs français du commerce en ligne à l'origine des "Journées Imbattables du e-commerce français", rebaptisées "French Days", avec Boulanger, Cdiscount, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé. Des bons plans sont donc à attendre chez le marchand lors de la prochaine édition des French Days.

Le géant américain du e-commerce Amazon est lui aussi entré dans la danse des French Days. L'occasion, pour le mastodonte, de proposer des bonnes affaires à prix réduits.

Fnac Darty figure parmi les enseignes qui ont initié les French Days en 2018. Des promotions sont donc à attendre sur le site Internet de Darty au cours de la prochaine édition des French Days.

Avec Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, Rue du Commerce et Showroomprivé, La Redoute fait partie des e-commerçants qui ont lancé les premières French Days en 2018. De bonnes affaires seront donc à retrouver chez le e-marchand à l'occasion des prochaines French Days.