Ces chiffres vous donnent plus de chance de gagner au loto, et c'est la FDJ qui le dit

Selon la FDJ, certains numéros sont tirés plus souvent que d'autres au Loto. Si vous les inscrivez sur votre grille, vous avez statistiquement plus de chance de remporter le gros lot.

Une poignée de numéros peuvent vous faire gagner plusieurs millions d'euros. Cette promesse fait depuis des décennies maintenant le succès de la Française des Jeux (FDJ). Loto, EuroMillions… chaque semaine des centaines de milliers de joueurs, à travers le pays, tentent leur chance de devenir millionnaire en se payant un simple ticket de loterie. Il est vrai que la formule est particulièrement séduisante : pour moins de deux euros investis, vous pouvez repartir riche comme Crésus. Vous aussi, vous avez sans doute déjà imaginé ce que vous pourriez faire avec de telles sommes d'argent entre vos mains. A ce stade, vos rêves les plus fous peuvent devenir réalité.

Alors, pour empocher le jackpot chacun y va de sa petite technique : "combinaison fétiche", "numéro porte-bonheur"… une myriade d'astuces fleurissent sur les forums de joueurs et sur les réseaux sociaux. Mais ne vous y trompez pas, entre les 5 numéros à choisir sur une grille de 49 numéros et le numéro complémentaire à indiquer sur une grille de 10 numéros, la probabilité de gagner au Loto reste infime. A vrai dire, il existe précisément "19 068 840 combinaisons possibles", affirme la FDJ. Difficile de trouver la bonne… le jour J.

Cependant, en y regardant de plus près, il s'avère que certains numéros tombent plus souvent que d'autres. Après chaque tirage du Loto, les numéros gagnants sont ajoutés à un historique accessible librement sur le site de la FDJ. Vous pouvez donc en déduire que ces numéros offrent une plus grande chance de toucher le magot. Selon cet historique, depuis le 4 novembre 2019, le numéro 35 est sorti 77 fois. Il était donc présent dans 12,66% des tirages gagnants. Ensuite, viennent les numéros 26 et 44, sortis chacun 73 fois, puis les numéros 7 et 31 qui ont été tirés 72 fois. Toutefois, gardez à l'esprit que le hasard ne se contrôle pas et qu'aucune statistique ne peut garantir votre victoire.