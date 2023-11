Il vous reste seulement quelques jours pour échapper à la prochaine hausse du Pass Navigo

Le prix du Pass Navigo connaîtra en janvier 2024 sa deuxième hausse en une année. Alors que le tarif du forfait pourrait grimper à 90 euros par mois, une technique permet d'éviter cette hausse.

Les hausses de prix du Pass Navigo s'enchaînent pour les habitants d'Ile-de-France. En seulement un an, le tarif de l'abonnement aux transports en commun de la région Île-de-France va connaître deux augmentations successives. Alors que le prix du Pass Navigo a grimpé de 10% en janvier 2023, passant de 75 à 84 euros par mois, les voyageurs vont bientôt devoir de nouveau mettre la main à la poche .

En effet, au cœur de l'été le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités (IDFM) - organisme régional chargé des transports - a voté en faveur d'une nouvelle augmentation du prix du Pass Navigo à compter de janvier 2024. Si la hausse n'est pas encore chiffrée, "nous indiquerons le nouveau montant exact en décembre prochain", précise IDFM. Selon la conseillère régionale Céline Malaisé (PCF), "le prix du Pass Navigo se rapprochera dangereusement des 90 euros par mois".

La présidente de la région Île-de-France et d'IDFM, Valérie Pécresse (LR), explique que l'évolution des tarifs du Pass Navigo est là pour anticiper "une hausse des coûts pour IDFM de 800 millions d'euros à partir de 2024". En cause, le financement du chantier dédié à l'extension des lignes 11 et 14 du métro, ainsi que du RER E, qui coûtent cher à la région. Dès l'an prochain, il faudra également assurer les frais de fonctionnement de ces tronçons après leur mise en service : notamment l'entretien des stations, des trains ou encore l'embauche de conducteurs et de contrôleurs supplémentaires.

De plus, en 2024, IDFM devra également assurer une offre de service plus importante au moment où les Jeux olympiques de Paris débuteront, ce qui alourdit encore la facture. Environ 16 millions de visiteurs sont attendus en Île-de-France pour l'occasion, soit autant de voyageurs supplémentaires qui emprunteront les transports en commun. Enfin, IDFM fait toujours face à l'inflation des prix de l'énergie qui avait déjà conduit à la hausse du Pass Navigo en janvier 2023. En effet, si les prix de l'électricité ou du carburant augmentent alors les coûts de fonctionnement des trains, des tramways et des bus augmentent mécaniquement.

Toutefois, une astuce permet de contourner, au moins temporairement, la future hausse des tarifs du Pass Navigo. "Les usagers qui payent en une seule fois leur abonnement annuel au Pass Navigo ne vont pas subir directement l'augmentation prévue en janvier 2024", explique IDFM. En effet, le paiement en une seule fois s'effectue, au plus tard, à la fin de l'année en cours, soit en décembre 2023. Or, la hausse des tarifs annoncée n'est pas rétroactive ! Ainsi, les voyageurs qui règlent, d'un seul coup, leur abonnement 2023-2024, vont profiter des tarifs en vigueur en 2023.

Ils ne seront donc impactés par l'augmentation des prix qu'au moment du renouvellement de leur forfait en fin d'année 2024. Déjà, l'an dernier, celles et ceux qui avaient payé en une seule fois un abonnement annuel au Pass Navigo pour l'année 2023, avaient réglé la facture selon les tarifs de 2022.