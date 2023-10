Shrinkflation : après l'agroalimentaire, Orange, SFR et Bouygues s'y mettent, la facture grimpe fortement

Il n'y a pas que dans les rayons des supermarchés qu'on paye plus cher pour moins. Chez les opérateurs mobiles aussi.

Des forfaits de plus en plus chers et des promotions de moins en moins intéressantes. Depuis plusieurs mois les opérateurs téléphoniques s'adonnent à la pratique de la "shrinkflation", également appelée "réduflation". Récemment mise en lumière dans le secteur agroalimentaire, la skrinkflation est une stratégie commerciale qui consiste à augmenter le prix d'un produit alors qu'en parallèle, on en réduit la quantité.

Exemple : un paquet de chips qui reste au même prix ou coûte plus cher alors que le nombre de grammes contenus dans le sachet diminue. Une pratique qui a récemment fait polémique tandis que les ménages sont confrontés à une inflation importante (encore +4,6% en septembre 2023).

Après l'industrie alimentaire, c'est au tour des opérateurs téléphoniques de s'y mettre. Après avoir tous augmenté leurs tarifs de 1 ou 2 euros en début d'année sous couvert de la hausse des prix de l'énergie une autre décision prise par la majorité des opérateurs est quant à elle davantage sujette à la controverse.

Ces dernières semaines, tour à tour, les acteurs de la téléphonie en France se sont attaqués à la durée des périodes promotionnelles accordés aux nouveaux clients sur les premiers mois de leur abonnement.

Concrètement, Orange, SFR et Bouygues Télécom ne proposent plus 12 mois, mais seulement 6 mois de rabais après la souscription d'un nouveau forfait. Mine de rien, cette division par deux de la période de tarif préférentiel conduit mécaniquement à une hausse du prix payé, in fine, par le consommateur. En fonction de l'offre choisie, cela peut représenter plus de 100 euros de dépenses supplémentaires sur une année. En clair, il s'agit là d'un stratagème qui permet aux opérateurs de faire grimper leur prix sans l'annoncer officiellement.

Ainsi, un forfait mobile incluant 200 giga-octets, la 5G, appels et SMS illimités, pour une durée de 24 mois, coûte environ 45 euros par mois. La même offre existe chez SFR, Orange ou Bouygues Télécom. Sur cette offre, tous les opérateurs proposent en général un tarif préférentiel à 32 euros pendant les six premiers mois de l'abonnement, soit une baisse d'environ 30%.

Un tel forfait coûtait auparavant 384 euros la première année (soit 32 euros par mois), puis 540 euros la seconde année (soit 45 euros par mois), pour un total de 924 euros sur deux ans. Désormais le même forfait coûtera 192 euros les six premiers mois, avant de coûter 810 euros pour les 18 mois suivants atteignant une somme globale de 1002 euros sur deux ans. En clair, ce même abonnement vaut désormais 78 euros supplémentaires, soit 8,5% de plus. Rien que ça.

Le seul grand opérateur qui propose encore une année entière de promotion est Free Mobile. Reste à voir si le géant Français des télécoms va s'adapter à ses concurrents, ou non.