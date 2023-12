19 millions de Français peuvent profiter de ce livret d'épargne très rentable mais les banquiers le cachent bien

Les banquiers se gardent bien d'en parler à leurs clients, mais un livret d'épargne trop peu utilisé offre un taux d'intérêt particulièrement alléchant.

Ce livret d'épargne fait peur aux banques. Et pour cause, environ un tiers des Français peuvent demander à en bénéficier. Or, "les banquiers n'ont pas forcément intérêt à ce qu'une part importante de la population profite de ce livret, car il coûte très cher aux établissements bancaires", explique Philippe Crevel, économiste pour le Cercle de l'épargne.

En effet, le livret d'épargne en question est l'un des plus rentables qui existe actuellement en France. Durant toute l'année 2023, il a permis à tous ses bénéficiaires de jouir d'un taux d'intérêt particulièrement alléchant. Le rendement moyen de ce produit bancaire avoisine les 6% cette année. Une aubaine à l'heure où le taux d'inflation annuel moyen est évalué à 5% selon l'Insee. En clair, "ce livret d'épargne est le seul livret qui ne fait pas perdre d'argent à ses détenteurs, malgré le contexte inflationniste", résume Philippe Crevel.

Alors que le taux d'intérêt de ce produit bancaire doit être abaissé à 4,2% en 2024, son rendement devrait tout de même rester au-dessus du niveau de l'inflation, puisque les prévisions de l'Insee tablent sur une hausse des prix de seulement 3,8% l'an prochain. Si ce placement est très avantageux pour les épargnants, il est en revanche nettement plus onéreux pour les banques. Car ce sont elles qui doivent assurer la rémunération des intérêts de ce livret, et donc en absorber les coûts.

Les gains générés par ce livret d'épargne ne constituent pas son seul et unique avantage. A l'instar du Livret A, la somme détenue dessus est défiscalisable et aucun prélèvement social ne s'applique sur les intérêts produits. Autant de facteurs qui participent au succès de ce livret d'épargne, baptisé Livret d'épargne populaire (LEP). "La popularité du LEP a grimpé en flèche récemment puisqu'en 2023 on comptabilise plus de 10,1 millions de Français qui en possèdent un, contre seulement 6,9 millions en 2021", constate Philippe Crevel. "Désormais, le LEP représente 58,2 milliards d'euros d'encours total, soit 54% de plus qu'il y a 20 mois", ajoute l'économiste.

Néanmoins, la notoriété du LEP reste encore à parfaire. Selon la Banque de France, plus de 8,6 millions de Français éligibles au LEP n'y ont toujours pas recours. Alors faut-il pointer du doigt la méconnaissance des épargnants sur le sujet ? L'économiste du Cercle de l'épargne, Philippe Crevel, penche plutôt pour "un manque de communication délibéré de la part des établissements bancaires". En effet, "les banques ont tendance à ne pas présenter le LEP à leurs clients, malgré les incitations du gouvernement en ce sens, car elles estiment que ce produit d'épargne leur coûte trop cher", explique l'expert. Pour rappel, le LEP est accessible à toutes les personnes modestes dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 21 393 euros.