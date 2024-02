Lidl, Carrefour, Leclerc : ces supermarchés bradent leurs stocks pendant deux semaines pour la dernière fois

Une nouvelle loi va obliger les consommateurs à payer plus cher leurs courses en supermarché. Les promotions sur certains produits vont bientôt être interdites.

"Un produit acheté = un produit offert", "-50% sur cet article", "70% de remise"... Autant de belles promotions qui vont bientôt disparaitre. D'ici quelques jours une nouvelle loi va interdire tous les rabais supérieurs à 34% dans les supermarchés.

Baptisée loi Descrozailles, cette nouvelle réglementation concerne tous les produits non alimentaires qui se vendent dans la grande distribution. ll s'agit notamment des produits d'hygiène, d'entretien et de beauté, comme la lessive, le savon, le liquide vaisselle, les couches, les tampons ou le papier toilette. L'alcool est lui aussi concerné.

Alors que la loi doit entrer en vigueur le 1er mars prochain, les Français disposent encore de quelques jours pour profiter de remises alléchantes sur des dizaines de produits. En effet, dans cette dernière ligne droite avant l'interdiction, les enseignes multiplient les promotions avant de ne plus pouvoir, légalement, le faire. Carrefour, E.Leclerc, Intermarché, Lidl... Dans quasiment tous les supermarchés et hypermarchés, les promotions fleurissent en masse.

Quelques exemples ? Chez Carrefour, pour un paquet de tablettes lave-vaisselle Fairy acheté, le deuxième est offert. Chez E.Leclerc, le pack de 20 bières Desperados est à -60%. Enfin, chez Intermarché, le lot de trois dentifrice Oral-B est au prix d'un seul tube. En clair, c'est LE bon moment pour profiter de tels rabais, avant qu'ils ne disparaissent définitivement.

Au-delà des retombées économiques, les grandes surfaces cherchent également à écouler leur stock. En cause, les magasins ont pris l'habitude, depuis des années, de passer des commandes très importantes auprès des fournisseurs qui les approvisionnent en produits d'hygiène d'entretien et de beauté.

Mécaniquement, la quantité accumulée de ces références permet aux supermarchés et aux hypermarchés de décupler les rabais, comme le fait d'offrir un article supplémentaire si le consommateur en a déjà acheté un. En utilisant ce genre de formules, les papiers absorbants et autres déodorants se vendent très rapidement. Cependant avec la nouvelle loi Descrozailles, les inventaires vont se vider plus lentement et les enseignes de la grande distribution doivent faire de la place dans leurs réserves.

Il faut noter qu'à partir du 1er mars prochain, les produits non alimentaires pourront toujours profiter de réductions, mais ces dernières seront plafonnées à seulement -34%. Cette baisse du nombre et de l'ampleur des promotions, surtout sur des articles onéreux, intervient alors que l'inflation persiste toujours en France, selon l'Insee. Pour rappel, la loi Descrozaille, vise à renforcer le rapport de force entre les distributeurs et les industriels qui les fournissent. En limitant les promotions, l'exécutif pense que les grandes surfaces seront contraintes de rémunérer davantage les industriels.