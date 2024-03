Cdiscount, Ryanair... Voici les numéros secrets pour joindre leur service client gratuitement

La loi oblige les commerçants à mettre en place un numéro gratuit pour contacter leur service client. Toutefois certaines enseignes contournent la règle.

Une réclamation, un article défectueux, un colis oublié... Pour tous ces petits tracas du quotidien, le service client est un élément crucial pour tous les consommateurs. Qu'il prenne la forme d'une adresse mail, d'un formulaire de doléance ou encore d'un numéro de téléphone, le service client permet de résoudre de nombreux problèmes ou de répondre à toutes vos questions.

Selon une récente étude menée par l'IFOP, les Français privilégient le téléphone pour entrer en contact avec un service client. Pour 82% des personnes interrogées, avoir un interlocuteur à l'autre bout du fil permet de mieux expliquer sa demande afin d'obtenir un renseignement ou de de pouvoir gérer un problème en direct.

Une aspiration des consommateurs dans laquelle se sont engouffrées de nombreuses entreprises qui ont mis en place des numéros payants afin d'empocher des sommes importantes en monétisant leur service client. Cependant, depuis plus de dix ans maintenant, la loi oblige les enseignes à mettre en place un numéro non surtaxé pour leur service client.

Depuis le 1er janvier 2009, l'article L.113-5 du code de la consommation stipule que "les appels téléphoniques de consommateurs en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation doivent pouvoir se faire via un numéro non surtaxé". Ce numéro doit également être indiqué dans le contrat et la correspondance.

Si de nombreuses enseignes respectent cette législation, certaines persistent à mettre en avant des numéros payants, plus rémunérateurs pour elles. Parmi les numéros à éviter, on trouve ceux à 10 chiffres commençant par 081, 082 ou 089, ceux à 4 chiffres débutant par 10 ou 32 à 39, ainsi que les numéros à 6 chiffres commençant par 118. Néanmoins, des grandes marques comme Amazon, Orange ou La Poste jouent le jeu et indiquent bien leurs numéros gratuits en parallèle des numéros payants.

Malheureusement, d'autres enseignes contournent encore les règles. Si elles disposent bien d'un numéro non surtaxé comme l'exige la loi, elles le dissimulent au maximum. C'est le cas notamment de Cdiscount, qui affiche son numéro payant en évidence sur son site mais se garde bien de communiquer son numéro gratuit. Les clients doivent alors se lancer dans de fastidieuses recherches sur Internet pour le dénicher. Rueducommerce et la compagnie aérienne Ryanair font également partie des mauvais élèves. Leur numéro non surtaxé est présent sur leur site mais caché dans les tréfonds des pages... Pour éviter de longues minutes de recherche, voici quelques numéros gratuits à garder sous la main : 0969 39 09 45 pour Cdiscount, 0969 32 35 25 pour Rueducommerce ou encore 0892 562 364 pour Ryanair. Pour les autres, n'hésitez pas à le rechercher sur un moteur de recherche.