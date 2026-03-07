"Gardez votre calme" : c'est quoi ce document où la BCE recommande aux Européens de garder du cash chez eux ?

La Banque Centrale européenne anticipe les pics de retraits d'argent liquide en Europe. Selon elle, les banques doivent constituer des stocks de billets pour permettre aux citoyens d'avoir accès à leur argent en cas de crise majeure.

"Gardez votre calme et conservez de l'argent liquide" : cette phrase peut faire penser à une consigne de survie dictée dans une situation d'extrême urgence... et c'est justement l'idée ! Il s'agit en réalité du nom donné à une étude menée par la Banque centrale européenne (BCE) en juin 2025. Dans ce rapport, les experts de l'institution européenne ont mis en avant ce qu'ils appellent le "paradoxe des billets".

Ils ont constaté que lors de périodes d'instabilité (catastrophe naturelle, épidémie, conflit géopolitique), la demande d'argent liquide explose alors même que l'usage des espèces au quotidien ne cesse de baisser d'année en année dans la zone euro. Dans l'Union européenne, à peine la moitié des paiements (52%) sont réalisés avec de l'argent liquide. De son côté, la Banque de France indique que les paiements en espèces ne représentent que 43% des transactions réalisées en 2024 sur le territoire français, contre 68% en 2016.

Les experts de la BCE ont alors examiné les comportements des citoyens européens durant des crises majeures, notamment la crise de la dette en Grèce, la pandémie de Covid-19, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et la panne d'électricité nationale survenue en avril 2025 en Espagne. Dans chaque cas, les auteurs du rapport ont constaté que la demande de billets augmentait rapidement. Les individus perçoivent l'argent liquide comme une "roue de secours" lorsque les infrastructures électriques ou les réseaux bancaires sont défaillants. En effet, avec des pièces et des billets, les ménages s'assurent de pouvoir effectuer des achats essentiels même en cas de guerre.

Alors que la situation géopolitique mondiale est particulièrement troublée ces derniers temps, la BCE invite toutes les banques centrales des pays de l'UE ainsi que les établissements bancaires du secteur privé à anticiper de potentielles crises et à s'approvisionner en billets. Selon l'institution monétaire européenne, les banques doivent se préparer à faire face à d'imprévisibles vagues de retraits d'argent liquide. Pour ça, elles doivent constituer des stocks suffisants de billets et prévoir des réserves stratégiques au cas où la crise en question perdurerait.

Les auteurs du rapport recommandent en outre aux citoyens de "toujours garder du cash à leur domicile en quantité suffisante pour couvrir leurs besoins vitaux pendant 72 heures en cas d'instabilité majeure". Ce document évoque une somme comprise entre 70 et 100 euros en se référant à des études réalisées en Autriche, en Finlande et aux Pays-Bas.

Cette recommandation de la BCE n'a rien d'inédit. Sur le site securite-civile.interieur.gouv.fr le ministère de l'Intérieur en France détaille une liste d'équipements essentiels et de fournitures indispensables à prendre en cas de crise majeure. Ce kit de survie est censé permettre aux citoyens de tenir là aussi 72h. Au milieu des bouteilles d'eau, des trousses de secours et autres couteaux suisses, on trouve la mention "une somme d'argent liquide (les distributeurs de billets pouvant ne pas fonctionner)".

A l'instar du ministère de l'Intérieur, la BCE insiste sur le fait que les événements récents ont démontré la vulnérabilité des systèmes de paiement numériques face à des chocs externes. Qu'il s'agisse de pannes électriques massives, de cyberattaques, de crises sanitaires ou de tensions géopolitiques, ces situations peuvent rapidement paralyser les infrastructures de paiement modernes. Dans ces circonstances, l'argent liquide représente la seule alternative permettant aux citoyens d'acheter des biens de première nécessité.