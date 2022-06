"Déclaration d'impôt 2022 : dernier délai ! La date limite imminente"

IMPOTS 2022. La dernière date limite de la déclaration d'impôt 2022 intervient le mercredi 8 juin à minuit.

[Mis à jour le vendredi 03 juin 2022 à 08h58] L'heure est venue de remplir votre déclaration de revenus. La période déclarative des impôts 2022 s'achève définitivement le mercredi 8 juin, pour les départements numérotés de 55 à 974/976. Rappelez-vous que tout retard vous expose à une première majoration de 10% de votre impôt sur le revenu. N'attendez donc plus pour vous rendre sur le site impots.gouv.fr et vous connecter à votre espace personnel, à l'aide de votre numéro fiscal et de votre mot de passe. Pensez à vérifier les informations préremplies (situation familiale, adresse, état-civil et revenus), corrigez-les si nécessaire, et ajoutez les éléments manquants (crédits, réductions et déductions d'impôts, revenus fonciers ou du capital, etc).

La deuxième date limite est intervenue mardi 31 mai à minuit pour ceux qui utilisent toujours le formulaire papier - quel que soit le numéro de département - et pour les contribuables résidant dans les départements 20 à 54 recourant à la déclaration de revenus en ligne. La première échéance était fixée le 24 mai pour les départements 01 à 19. Si vous êtes en retard, ne tardez plus à remplir votre déclaration de revenus, et précisez les circonstances de votre situation. La déclaration d'impôt est obligatoire, et ce, même si vous êtes non-imposable.

Si l'impôt sur le revenu est directement prélevé à la source depuis quelques années déjà, ce document permet au fisc d'établir le montant total d'impôt sur le revenu dont vous êtes redevable au titre de l'année d'imposition. Au regard de ce dont vous vous êtes acquitté via le prélèvement à la source l'an dernier, le fisc calcule si vous devez vous acquitter, ou non, d'un solde d'impôt sur le revenu en septembre 2022. Les avis d'imposition sont transmis à partir de la fin juillet.

La date limite de la déclaration de revenus dépend du mode de déclaration choisi, voire du numéro de département. Tous les contribuables sont tenus de déclarer en ligne sur le site des impôts, à l'exception de ceux dont le domicile n'est pas relié à Internet. Voici les dates limites à retenir en 2022 :

Zone 1 et non-résidents : mardi 24 mai, à minuit

mardi 24 mai, à minuit Zone 2 et formulaire papier : mardi 31 mai, à minuit

mardi 31 mai, à minuit Zone 3 : mercredi 8 juin, à minuit

La date limite du formulaire papier était initialement fixée au 19 mai. Le fisc a consenti à décaler cette échéance au 31 mai, compte tenu de l'envoi tardif du document. Les avis d'impôt seront envoyés entre le 25 juillet et le 5 août aux contribuables qui déclarent leurs revenus en ligne, et entre le 29 juillet et le 31 août à ceux qui ont rempli une déclaration sur papier.

Qui peut encore remplir la déclaration d'impôt 2022 papier ? Jusqu'à quand ?

Depuis 2019, la déclaration d'impôts en ligne est obligatoire pour toutes les personnes dont la résidence principale est équipée d'un accès à Internet. Toutefois, l'administration fiscale se montre tolérante vis-à-vis des contribuables qui estiment ne pas être en mesure de souscrire leur déclaration en ligne. Sont notamment concernés ceux dont le domicile n'est pas relié à Internet (ou qui vivent dans une zone blanche), ceux qui n'ont pas les facultés intellectuelles pour utiliser les outils numériques et ceux qui déclarent pour la première fois sans courrier préalable de l'administration fiscale.

Comme la déclaration en ligne, la déclaration "papier" est préremplie. Vérifiez si les informations indiquées sont justes. Dans le cas contraire, corrigez-les dans les cases blanches prévues à cet effet. Si vous avez d'autres revenus (commerciaux, libéraux, agricoles, fonciers …), charges ou réductions d'impôt à déclarer, renseignez-les. Certains revenus font l'objet d'une déclaration annexe à la déclaration de base n°2042. Enfin, signez votre déclaration et retournez-là. Vous avez jusqu'au 31 mai pour la faire parvenir, le cachet de la Poste faisant foi.

Le formulaire 2042, principal, de la déclaration d'impôt est généralement mis en ligne, au format PDF sur le site des impôts. Vous y dénicherez les formulaires annexes :

Formulaire 2042-C : la déclaration de revenus complémentaire

Formulaire 2042-RICI : pour les crédits et réductions d'impôt

Formulaire 2042-C PRO : pour les professions non-salariées

Formulaire 2044 : pour les revenus fonciers

La déclaration sur Internet est préremplie par l'administration fiscale avec l'état civil, la situation familiale et les salaires et allocations que lui indiquent les employeurs et organismes sociaux. Qui peut déclarer en ligne ? Tout le monde, y compris les 20-25 ans jusque-là rattachés au foyer fiscal de leurs parents et qui déclarent leurs revenus pour la première fois. Rendez-vous sur le service de télédéclaration depuis votre ordinateur ou lancez l'application Impots.gouv sur votre smartphone ou tablette :

Connectez-vous à votre espace Particulier avec votre numéro fiscal et votre mot de passe. Pour ceux qui n'ont pas encore de mot de passe, connectez-vous au service grâce à votre numéro fiscal, votre numéro de télédéclarant et votre revenu fiscal de référence pour en choisir un. Depuis 2018, il est possible de se connecter à son espace sécurisé sur le site Internet des impôts grâce à FranceConnect. Vérifiez si la situation de famille, l'adresse et les montants préremplis sont exacts. Si ce n'est pas le cas, corrigez-les directement dans les cases. A noter que la déclaration préremplie fait désormais apparaître le montant de l'impôt déjà prélevé à la source l'année précédente. Enfin, renseignez les autres revenus, les charges et les réductions ou crédits d'impôt auxquels vous êtes éligible. Consultez notre dossier dédié pour en savoir plus.

Avez-vous d'ores et déjà rempli votre déclaration de revenus 2022 ? Il serait sans doute bien plus prudent de la vérifier une dernière fois avant de l'envoyer par la Poste ou de la valider numériquement. Voici comment vous devez procéder en cas d'erreur :

Si vous avez rempli le formulaire papier, et avez déjà envoyé le document : vous devez envoyer un second formulaire rectificatif en cas de pépin, avant la date limite.

Sur Internet, c'est plus simple : vous pouvez apporter autant de corrections que vous le souhaitez jusqu'à la date limite.

Chaque année, les contribuables commettent des erreurs. Et bien souvent, ce sont les mêmes qui reviennent. Pour commencer, avez-vous vérifié les informations préremplies par le fisc ? Celles-ci ne sont pas toujours exactes. C'est la raison pour laquelle il convient de vérifier que votre situation familiale est exacte, surtout si vous avez connu des changements (naissance, mariage, Pacs, divorce...). Même son de cloche avec vos revenus. Mettez la main sur votre fiche de paie de décembre 2021, si vous êtes salarié, et consultez le montant "net fiscal depuis le 1er janvier 2021". Ce même montant doit figurer en case 1AJ de la déclaration d'impôt.