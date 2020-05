Bitcoin : le halving devrait avoir lieu dans la soirée du 11 mai

[CRYPTOMONNAIE] L'événement phare du bitcoin, qui consiste à diviser par deux la récompense des mineurs, devrait se produire dans la soirée du 11 mai, heure française.

[Article mis à jour le 11 mai 2020 à 08h36] Plus que quelques heures avant le halving, événement qui va provoquer une division par deux de la récompense des mineurs qui créent du bitcoin. Il devrait se produire dans la soirée du 11 mai, heure française. La récompense passera donc de 12,5 à 6,25 bitcoins. Il s'agit du troisième halving dans l'histoire de le star des cryptomonnaies. L'émission du bitcoin est divisée par deux tous les 210 000 blocs de transactions, soit tous les quatre ans environ. Les deux précédents halving ont eu lieu le 28 novembre 2012 et le 9 juillet 2016. Aujourd'hui, il y a 18,3 millions de bitcoins en circulation, sur les 21 millions prévus dans le protocole source. La question qui est sur toutes les lèvres pour ce halving est la suivante : le cours va-t-il augmenter ? C'est en tout cas ce qui s'est passé lors des précédents événements. Logique puisqu'avec une baisse de l'offre, le prix augmente. Depuis le début de la crise liée au coronavirus, le bitcoin a connu un net repli comme de nombreux actifs financiers mais s'est ensuite bien relevé au fil des semaines. Le vendredi 8 mai, le cours du bitcoin a même passé le seuil symbolique des 10 000 dollars. Mais ce plafond a été rapidement brisé. En un weekend, le bitcoin a perdu près de 13% de sa valeur pour atteindre 8 700 dollars le 11 mai au matin. Ce halving 2020 est plein d'incertitudes.

Le bitcoin est une monnaie virtuelle créée en 2009 par une personne non identifiée dont le pseudonyme est Satoshi Nakamoto. Contrairement aux monnaies classiques (également appelées monnaie fiat), le bitcoin n'est pas émis et administré par une autorité bancaire. Il est émis sur le protocole blockchain du même nom. Cette technologie permet de stocker et transmettre des informations de manière transparente, sécurisée et sans organe central de contrôle. Le bitcoin, comme beaucoup d'autres crypto-monnaies, est mis en circulation via le minage. Les "mineurs", des personnes réparties partout dans le monde, effectuent des calculs mathématiques avec leur matériel informatique pour le réseau bitcoin afin de confirmer les transactions et augmenter leur sécurité. En échange, ils reçoivent des bitcoins. Ils peuvent ensuite être convertis en monnaie fiat ou être échangés contre d'autres crypto-monnaies sur des plateformes d'échange.

L'émission de bitcoins est limitée à 21 millions d'unités, comme il a été prévu dans le code initial. Ce montant devrait être atteint en 2140. Début 2018, le nombre de bitcoin émis a passé la barre des 17 millions, soit 80% du total. En raison de la difficulté croissance de calculs, le bitcoin se crée à un rythme décroissant : 12,5 bitcoins toutes les dix minutes aujourd'hui (contre 50 bitcoins en 2009). A noter que la plus petite division du bitcoin est le satoshi. 1 satoshi = 0,00000001 bitcoin.

Il n'existe pas de valeur officielle du bitcoin. Cet indicateur est seulement une moyenne des cours du bitcoin (en général en dollars) sur l'ensemble des plateformes d'échange de crypto-monnaies du monde. Il existe plusieurs sites qui ont recours à cette méthode dont le plus célèbre est CoinmarketCap. Comment est déterminé le cours du bitcoin ? Tout simplement par la loi de l'offre et la demande. Le 1er mai 2020, le cours du bitcoin s'élevait à 7 955 euros.

Depuis sa création, le cours du bitcoin a connu des grandes variations. L'année 2017 a été particulièrement mouvementée pour la star des crypto-monnaies. Après avoir passé la barre des 1 000 dollars début 2017 et augmenté progressivement pendant plusieurs mois, son cours a atteint un niveau historique en décembre dernier : 19 000 dollars (16 000 euros). Il s'est ensuite effondré fin décembre 2017 puis a continué de baisser progressivement au premier semestre 2018 pour atteindre environ 6 500 dollars (5 500 euros).

Le cours du bitcoin a commencé à être répertorié début 2011, soit deux ans après sa création. Il est le plus souvent exprimé en dollar ou en euro mais il peut aussi se trouver en yen ou yuan car les Asiatiques sont très friands des crypto-monnaies. Voici l'historique du cours du bitcoin en dollars.

Avant d'acheter des bitcoins, il est important de garder à l'esprit que, comme pour tout actif risqué, il ne faut pas investir plus que ce qu'on peut se permettre de perdre. Il n'existe pas de compte bitcoin à proprement parler comme il existe des comptes bancaires. Pour se procurer des bitcoins, il faut ouvrir un compte sur une plateforme d'échange de crypto-monnaies (on en dénombre une centaine aujourd'hui dans le monde). En général, il est possible de les acheter par carte ou par virement bancaire. En France, il existe une poignée d'acteurs : les exchanges Paymium (échange bitcoin/euro), Zebitex (multi-crypto/euros), Savitar et les courtiers Coinhouse et ZeBitcoin. Ce dernier dispose également d'un bureau de change dans le 2ème arrondissement de Paris qui s'appelle "Coinhouse Paris Store" (ex-La Maison du bitcoin). Mais les citoyens français peuvent acheter des bitcoins sur des plateformes étrangères comme l'Américaine Coinbase qui est disponible en langue française. Certaines sont plus ergonomiques que d'autres. Les commissions varient également d'une plateforme à l'autre. Le site bitcoin.fr met régulièrement à jour un classement des plateformes en listant notamment le nombre d'avis positifs et négatifs.

C'est un événement pas comme les autres dans le monde du bitcoin. En mai 2020 (la date exacte n'est pas encore connue) aura lieu le halving. Que se passera-t-il ce jour-là ? La récompense des mineurs qui créent du bitcoin sera divisée par deux. Elle passera donc de 12,5 à 6,25 bitcoins. Il s'agira du troisième halving depuis la création de la star des cryptomonnaies en 2009, après ceux de novembre 2012 et juillet 2016. Cet événement a lieu tous les quatre ans environ. Lors du prochain halving, la prime de minage passera par conséquent à 3,125 bitcoins. Et ainsi de suite... Ce schéma permettra d'atteindre d'ici 2140 le maximum de 21 millions de bitcoins en circulation, comme l'a prévu Satoshi Nakamoto, créateur anonyme de Bitcoin. Aujourd'hui, il y a 18,3 millions de bitcoins en circulation. Le halving est aussi synonyme de hausse du cours du bitcoin. C'est en tout cas ce qui s'est passé pour les deux halvings précédents. Rien d'étonnant, puisque le bitcoin, comme beaucoup d'actifs, dépend de l'offre et la demande. Et avec une offre en baisse, son cours a tendance à augmenter. L'incertitude plane bien plus pour le prochain halving, en raison de la crise causée par le coronavirus.

Une fois que vous avez acheté des bitcoins, il est possible de les conserver dans un wallet, un portefeuille électronique physique ou numérique. Il permet d'éviter les risques de piratage dont peuvent être victimes les plateformes de crypto-monnaies. Il comprend deux éléments : une clé publique, connue de tous, qui correspond à une adresse bitcoin, et une clé privée, connue seulement du détenteur du wallet. Les wallets physiques ressemblent à des clés USB. Deux gros acteurs se disputent le marché, le Français Ledger et le Tchèque Trezor. Les wallets numériques, des portefeuilles logiciels, peuvent être accessibles sur ordinateur, mobile et desktop. Quelques exemples de software wallets : ArcBit, BitGo, Electrum, Mycelium…

Le Ledger Nano S est le produit phare de Ledger. © Ledger

Le bitcoin cash (dont le sigle est BCH) est une crypto-monnaie née le 1er août 2017, suite à un fork du bitcoin. Un fork est une nouvelle branche créée à partir du code source d'un logiciel existant. Depuis quelques années, la communauté bitcoin débattait sur l'évolution du bitcoin, qui a plusieurs faiblesses dont la capacité de transactions par seconde. La limite de taille d'un bloc de bitcoin équivaut à un mégaoctet, ce qui permet d'effectuer environ 250 000 transactions par jour. Le bitcoin cash lui a une limite de 8 Mo, ce qui permet de traiter environ deux millions de transactions par jour. L'augmentation de la taille d'un bloc permet des paiements plus rapides et des frais de transactions moins élevés. Seul bémol, le bitcoin cash mobilise une puissance de calcul bien plus importante que son cousin pour valider les transactions.

Le bitcoin cash est la quatrième crypto-monnaie la plus valorisée, derrière le bitcoin, l'ether et le ripple. Début juin 2018, sa capitalisation atteignait 14 milliards de dollars, l'équivalent de celle du Crédit Agricole. Son cours oscillait autour de 850 dollars à la même période. Il est possible de s'en procurer sur des grandes plateformes d'échange comme Coinbase ou Binance.

Les logos de bitcoin et bitcoin cash sont presque similaires © JDN

