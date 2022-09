Prix des péages : ce qui vous attend en 2023

PRIX PEAGE. Le prix des péages devrait augmenter au 1er février 2023 lors de la revalorisation annuelle des tarifs. La Première ministre a indiqué que le gouvernement cherchait à amortir cette hausse.

[Mise à jour du lundi 26 septembre 2022 à 11h01] Le prix des péages devrait augmenter au 1er février 2023, à hauteur de 7 ou 8%. En effet, chaque année, les contrats entre l'Etat et les sociétés d'autoroutes prévoient que ces tarifs sont revalorisés en février, en tenant notamment compte de l'évolution des prix à la consommation. En août dernier, ils ont augmenté de 5,9% sur un an. La Première ministre Elisabeth Borne assure que des discussions sont prévues entre le ministre des Transports et les présidents des sociétés d'autoroute "pour regarder avec eux comment on peut amortir cette hausse" au micro de BFMTV-RMC ce lundi matin.

"Je veux une augmentation raisonnable mais ce ne sera pas dans l'ordre de grandeur de 7-8%, avait annoncé d'emblée le ministre des Transports, Clément Beaune, au micro de France info la semaine passée. Si on appliquait les choses de manière automatique on serait potentiellement sur des hausses très élevées." Il avait jugé une telle mesure "inacceptable" pour le budget des ménages.

Le 1er février 2022, Vinci Autoroutes avait augmenté de 2% l'ensemble des tarifs en moyenne. En revanche, un gel avait été appliqué pour la majorité des petits trajets. Cette décision s'applique aux quatre cinquièmes des trajets de moins de 30 km, les deux tiers des trajets de moins de 50 km ainsi que les itinéraires de contournement de 34 agglomérations. Pour rappel, les tarifs des péages augmentent tous les ans, en tenant compte de l'inflation et des travaux engagés par les sociétés concessionnaires. Or, depuis plus d'un an, les prix à la consommation n'ont cessé de croître en raison de la reprise économique, consécutive à la crise sanitaire du coronavirus.

Quel est le prix du péage ?

Le prix des péages augmente chaque année. En France, en février 2022, les tarifs des péages d’autoroutes augmentent de 2% en moyenne. Voici les prix des péages sur les principaux trajets :

A10 Paris – Bordeaux : 57,20 euros ;

A11 Paris - Nantes : 39,20 euros ;

A11 Paris - Le Mans : 19,50 euros ;

A10 Paris - Bourges : 22,70 euros ;

A89 Lyon – Bordeaux : 55,50 euros ;

A7 Lyon – Marseille : 25,40 euros ;

A7/A9 Lyon-Espagne : 49 euros ;

A9 Montpellier – Espagne : 19,50 euros ;

A8 Aix-Nice : 19 euros ;

Le prix d’un trajet autoroutier dépend de plusieurs critères :

La longueur du trajet en kilomètres ;

La consommation moyenne du véhicule au kilomètre ;

Le prix du carburant au litre ;

Le prix des péages.

Une fois toutes ces informations prises en compte, on peut effectuer le calcul suivant :

(nombre de kilomètres x consommation du véhicule au kilomètre x prix du carburant au litre) + prix des péages

Pour ne pas payer le péage, un automobiliste peut emprunter les autoroutes gratuites, libres de péage. L’application Google Maps permet d’éviter les routes payantes sur un trajet. Après avoir calculé un itinéraire, il est possible de cocher les cases « autoroutes » et « sections à péage » dans la catégorie « options ». L’itinéraire est ensuite recalculé selon ces modifications. En contrepartie, le temps de parcours est allongé.

Quelles sont les autoroutes gratuites en France ?

Dans le réseau gratuit autoroutier français, on retrouve les voies express considérées comme des routes nationales, ainsi que les autoroutes d’Etat non concédées à des entreprises privées. Voici quelques exemples :

L’A84 en Normandie ;

L’A34 ;

Une partie de l’A20 et de l’A75 dans le Massif central ;

Prix des péages sur Google Maps

Google Maps permet de calculer un itinéraire et d’informer l’utilisateur de la présence de péages sur son trajet. Toutefois, l’application ne donne pas d’informations sur le prix des péages. L’application de navigation Waze, dont Google est le propriétaire, donne quant à elle une estimation du prix des péages sur un itinéraire. Cette fonctionnalité est disponible en France depuis 2020. Elle est rendue possible par les utilisateurs de Waze, qui enrichissent et mettent à jour régulièrement la banque de données.