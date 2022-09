Taux d'usure 2022 : il sera relevé, mais sans coup de pouce

TAUX USURE. Le gouverneur de la Banque de France a confirmé que le taux d'usure allait être relevé le mois prochain. Il exclut toutefois tout coup de pouce supplémentaire pour faciliter l'accès au crédit immobilier.

[Mise à jour du mardi 20 septembre 2022 à 16h43] L'accès au crédit immobilier sera-t-il plus aisé dans les prochains mois ? Alors que le nombre de dossiers de prêt refusés augmente fortement, le gouverneur de la Banque de France a confirmé le relèvement du taux d'usure au 1er octobre, au micro de RTL la semaine passée, sans toutefois octroyer le moindre coup de pouce. "Ce que nous allons faire à la fin de ce mois, c'est d'appliquer les règles existantes qui vont conduire à un relèvement bien proportionné de ce taux plafond", a-t-il expliqué. Pour rappel, le taux d'usure correspond au taux maximal auquel les banques et autres établissements de crédit peuvent prêter de l'argent, en fonction de la moyenne des prêts ficelés dans les banques au troisième trimestre 2022. La hausse mathématique du 1er octobre sera "assez marquée", a indiqué le ministère de l'Economie et des Finances, cité par le site MoneyVox.

"Ceci permettra de régler les cas plus difficiles d'accès au crédit immobilier", a fait valoir le gouverneur de la Banque de France. Jusqu'à présent, plusieurs acteurs du secteur immobilier, dont les courtiers, ont dénoncé le manque de réactivité de cet outil, décorrélé de la hausse des taux immobiliers constatée ces derniers mois, et empêchant l'accès aux crédits pour certains profils emprunteurs. Le gouverneur de la Banque de France balaye d'un revers de main l'allégation selon laquelle le nombre de dossiers refusés aurait explosé. Il assure que "le crédit immobilier est sain". "Nous ne voyons pas aujourd'hui de vague de surendettement", a-t-il affirmé.

De quoi alimenter la colère des courtiers, dont certains ont prévu de manifester ce mardi matin devant la Banque de France. "L'immobilier ce sont des vies : ce sont des familles qui vont acheter leur maison, c'est des primo-accédants, des personnes à la retraite qui souhaitent avoir un logement adapté... Or, actuellement le marché immobilier est en train de se bloquer complètement à un blocage technique, a souligné Bérengère Dubus de l'Union des intermédiaires de crédit au micro d'Europe 1. (...) On demande à la Banque de France de reconsidérer ce taux d'usure par rapport à la réalité du marché."

"On ne demande pas de repenser le calcul du taux d'usure, on demande de repenser la latence, a-t-elle ajouté. (...) Comment se fait-il qu'on ait une latence de six mois entre la réalité du marché et la révision ? On demande que ce délai soit raccourci." Au total, une centaine de courtiers en crédit immobilier ont manifesté mardi devant le siège de la Banque de France à Paris. Le gouverneur "nous a assuré qu'il n'y avait ni mépris ni déni" de la profession, a indiqué à l'AFP la secrétaire générale de l'UIC Bérengère Dubus. Il a estimé que "ces difficultés allaient s'aplanir" avec une hausse du taux d'usure "cohérente avec la réalité du terrain", a-t-elle complété.

En quoi consiste le taux d'usure ? Définition

Le taux d’usure (terme également trouvable sous la forme "taux de l’usure") désigne le taux annuel effectif global (TAEG) maximal auquel les banques et autres établissements de crédit peuvent prêter de l’argent en France. Il comprend le taux d'intérêt de base, les frais, et les primes d'assurance emprunteur. Il existe un taux d’usure pour chacune des différentes catégories d'emprunt définies par la Banque de France (prêts immobiliers à taux fixe d'une durée inférieure à 10 ans, crédits de trésorerie aux ménages et prêts pour travaux d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros, etc.). Fixés par la Banque de France en augmentant d’un tiers les taux effectifs moyens pratiqués par les établissements financiers, les différents taux d’usure sont publiés au Journal officiel à la fin de chaque trimestre, et font office de seuil légal à ne pas dépasser pour le trimestre suivant.

Quel est le taux d'usure en 2022 pour un crédit immobilier ? Que dit la Banque de France

Comme indiqué précédemment, il n'y a pas un seul taux d'usure actuel, mais bien plusieurs (un pour chaque catégorie de prêt définie par la Banque de France). À titre d'exemple, le taux d'usure applicable au 1er juillet 2022 pour un "prêt immobilier à taux fixe d'une durée de 20 ans et plus" est de 2,57%. Vous pouvez retrouver l'ensemble des taux d'usure mis à jour sur le site de la Banque de France.

En tant que particulier, il est possible de contourner le dépassement du taux d’usure par un établissement prêteur en externalisant l’assurance emprunteur (qui représente notamment une grosse part du coût d’un prêt immobilier) incluse dans l’offre de crédit. Facilité par la loi Lagarde et désormais par la loi Lemoine, le fait de choisir une assurance emprunteur chez une compagnie d’assurance spécialisée, à la place du contrat de groupe proposé par la banque, peut permettre de faire baisser son taux de prêt à un niveau inférieur à celui du taux d’usure.

Un changement du nombre de mensualités de l'emprunt peut aussi parfois entraîner une baisse de son TAEG, et ainsi permettre de contourner le taux d’usure. En revanche, les professionnels n’ont, eux, pas le droit de contourner le taux d’usure, sous peine de risquer un emprisonnement de 2 ans et une peine d'amende de 300 000 euros, d’après l’article L341-50 du Code de la consommation.

Refus de prêt et taux d'usure, comment ça marche ?

Les refus de prêt liés à un dépassement du taux d’usure sont donc souvent rencontrés lors d’une demande de crédit immobilier. Ces refus concernent en particulier les emprunteurs présentant aux yeux des établissements financiers des risques en termes de remboursement (seniors, personne ayant des antécédents médicaux graves, etc.). Lorsque l’établissement prêteur calcule le coût total du crédit pour ces personnes-là, le TAEG qui en ressort peut parfois être supérieur au taux d’usure, et l’offre de prêt ne peut pas être légalement envoyée au demandeur.