Prime inflation : 9 millions de foyers concernés ?

PRIME INFLATION 2022. Le gouvernement a promis le versement d'une nouvelle prime inflation à la rentrée, en raison de la hausse des prix à la consommation.

[Mise à jour du lundi 27 juin 2022 à 13h13] Le gouvernement va-t-il enfin dévoiler les contours de la prime inflation ? Selon les informations du quotidien Les Echos, cette mesure devrait concerner 9 millions de foyers, pour un coût global évalué à un milliard d'euros, contre 4,1 millions de foyers pour l'aide alimentaire versée au plus fort de la crise sanitaire en mai 2020. Il ne sera pas inclus dans le cadre du projet de loi sur le pouvoir d'achat, mais sera présenté sous forme de décret. Le montant de l'aide sera de 100 euros, auxquels s'ajouteront 50 euros par enfant. Toujours selon le quotidien économique, les bénéficiaires de certaines prestations sociales seront concernés ;

RSA

AAH

ASPA

APL

Renonçant à la mise en place immédiate du chèque alimentaire, l'exécutif a annoncé le versement d'une nouvelle prime inflation pour les plus modestes. Intégrée dans le cadre de la loi sur le pouvoir d'achat, cette mesure devrait être présentée en Conseil des ministres le mercredi 6 juillet 2022, puis soumise au Parlement. Si son versement est programmé à la rentrée, ses contours restent flous. En raison de la reprise économique consécutive à la crise sanitaire, les prix à la consommation ont bondi. Cette inflation s'est accélérée en raison de la guerre en Ukraine. Le conflit a provoqué une flambée des matières premières (gaz, pétrole, blé...), mettant un peu plus à mal le budget des ménages les plus modestes.

Depuis plusieurs mois, le gouvernement a déjà dégainé une série de mesures, comme le bouclier tarifaire, permettant de limiter la hausse des tarifs de l'énergie. Il avait également procédé au versement d'une indemnité inflation auprès des 38 millions de Français percevant moins de 2 000 euros net avant prélèvement à la source. En mai 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 5,2% sur un an. Et cette tendance n'est pas prête de s'arrêter. Résultat, l'exécutif a dû élaborer un projet de loi dans l'urgence. Vous souhaitez en savoir davantage ? Consultez notre dossier sans plus attendre.

Qui va bénéficier de la prime inflation en 2022 ? Les conditions

A ce stade, les modalités de la nouvelle prime inflation n'ont pas encore été dévoilées. Si le gouvernement a indiqué que l'indemnité inflation s'adresse aux foyers les plus modestes, on ne sait pas si le revenu fiscal de référence sera pris en compte et/ou s'il faut percevoir certaines prestations sociales (AAH, RSA, APL, allocation chômage de Pôle emploi...). Il faudra donc faire preuve de patience pour en savoir davantage.

Une chose est sûre, les conditions de cette nouvelle prime inflation seront différentes de celle versée entre décembre 2021 et février 2022. Elle concernait alors les Français qui gagnaient moins de 2 000 euros net par mois (26 000 euros brut entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021), avant prélèvement à la source (retraité, salarié, demandeur d'emploi, allocataire de la CAF, frontalier, indépendant, étudiant boursier, fonctionnaire...).

Pôle emploi, CAF... Qui se chargera du versement de la prime inflation ? A quelle date ?

Les modalités de versement de l'indemnité inflation ne sont pas connues. La précédente prime inflation avait été versée par :

La CAF pour les bénéficiaires de minimas sociaux

L'employeur pour les salariés

L'Etat pour les fonctionnaires

La CNAV pour les retraités

Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi

Quel est le montant de la prime inflation en 2022 ? 100 euros ?

L'exécutif a fait savoir que le montant de cette aide exceptionnelle sera défini à l'été. Il devrait se situer entre 100 et 150 euros, en fonction de la composition du foyer.

Les retraités vont-ils bénéficier de la prime inflation ?

Le gouvernement n'a pas apporté de précisions sur les bénéficiaires de la prime inflation de la rentrée. Selon toute vraisemblance, les retraités devraient toutefois bénéficier d'un coup de pouce. En effet, le gouvernement a promis une revalorisation de la pension de retraite de base - et non de la complémentaire - à hauteur de 4%, en raison de l'inflation. Si cette mesure est bien intégrée dans le cadre du projet de loi sur le pouvoir d'achat, elle sera effective sur la pension du mois de juillet, versée le 9 août 2022.

Quid des allocataires du RSA ?

Les bénéficiaires de minimas sociaux de la CAF, comme le RSA, devraient, selon toute vraisemblance, bénéficier de la prime inflation. Pour rappel, cette prestation sociale concerne les personnes ayant très peu de ressources. Le montant de base du RSA pour une personne seule s'élève à 575 euros depuis le 1er avril dernier. Il devrait être rehaussé de 4% dans le cadre de la loi sur le pouvoir d'achat.