Le prix d'Amazon Prime Video va augmenter pour ceux qui ne voudront pas de publicité

Après avoir augmenté de 20 euros le prix de son abonnement Prime, Amazon va offrir le choix aux utilisateurs de son service de streaming soit de regarder de la publicité, soit de payer plus.

Après Netflix et Disney+, c'est au tour d'Amazon Prime Video de se mettre à la publicité. La plateforme de streaming incluse dans l'abonnement Amazon Prime du géant de l'e-commerce s'y mettra le 29 janvier aux Etats-Unis. En France, c'est à partir du 10 avril que les abonnés découvriront des publicités en visionnant leurs films & séries. Et comme à la télé, des pubs apparaîtront avant et pendant que vous regardez vos programmes. Ces formats de 30 secondes, que l'on ne pourra pas passer, seront limités à 3 minutes et 30 secondes par heure de visionnage. Concrètement, vous risquez donc de devoir regarder 4 spots publicitaires de 30 secondes chacun avant de commencer votre épisode de The Boys, puis subir une nouvelle coupure de 3 nouveaux spots de la même durée en plein milieu.

Si le choc risque d'être vif, l'effet sera toujours moins désagréable qu'à la télévision. Sur les chaînes privées, la durée moyenne de messages publicitaires est en effet de 9 minutes par heure. Et elles peuvent en diffuser jusqu'à 12 minutes pour une heure donnée.

Evidemment, la régie publicitaire d'Amazon utilisera vos données de navigation et vos recherches sur son site pour personnaliser la publicité qui s'affichera. Ne vous étonnez donc pas de voir sur votre télévision une pub pour le vélo électrique dont vous avez consulté la fiche produit sur le site marchand quelques heures avant... Pour Amazon, l'objectif est clair : augmenter les revenus tirés de son service de streaming en profitant du format publicitaire qui marche le mieux sur Internet : la vidéo.

Et pour ceux qui voudraient continuer de profiter d'une expérience de visionnage sans publicité, Amazon offre une solution : payer plus cher. Aux Etats-Unis, les abonnés au service doivent débourser chaque mois 2,99 dollars supplémentaires, soit 35,88 dollars par an qui se rajoutent aux 139 dollars que coûte l'abonnement prime là-bas. En France, la hausse de tarif n'est pas encore connue. Mais si elle devait être équivalente (il y a peu de chance qu'elle soit inférieure... c'est rare), elle ferait passer le prix de l'abonnement à Amazon Prime de 69,90 euros à 105,90 euros par an. Sachant qu'Amazon a déjà augmenté son abonnement de 20 euros l'année dernière, on atteindrait une hausse de près de 56 euros en un an, soit +80% ! A ce stade, on est loin de l'inflation.

En France, selon des indiscrétions obtenues par le JDN, Amazon anticipe que 9 millions de ses abonnés Prime qui profitent de son service vidéo ne paieront pas plus, et accepteront donc de regarder des contenus avec de la publicité. Dans le monde, Amazon compte plus de 200 millions d'abonnés à son service Prime. Avec cette initiative, Amazon suit un mouvement initié l'année dernière par Netflix puis Disney+, qui ont tous les deux sortis un abonnement avec publicité à 5,99 euros en France.