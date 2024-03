Envoyer un message sur WhatsApp sans WhatsApp ? La révolution des messageries arrive

Vous pourrez bientôt chatter sur WhatsApp depuis d'autres applications de messagerie. Mais cette interopérabilité soulève des défis techniques et des questions de sécurité.

Vous en avez marre de jongler entre WhatsApp, Messenger, iMessage et j'en passe pour parler à vos proches ? Bonne nouvelle, l'Union européenne a décidé de mettre fin à ce casse-tête en imposant à WhatsApp et Messenger de devenir "copains" avec les autres applications de messagerie. Imaginez, vous pourrez bientôt envoyer un message sur WhatsApp depuis Telegram ou discuter avec un ami sur iMessage alors que vous êtes sur Signal. C'est un peu comme si toutes les applications de messagerie se faisaient un gros câlin.

Depuis deux ans, WhatsApp planche sur une solution pour ouvrir son service aux autres applications, sans pour autant compromettre le chiffrement de bout en bout qui protège vos petits secrets. C'est une grande première pour l'application, qui fait ainsi un pas vers la concurrence. Mais attention, WhatsApp ne fait pas ça de gaieté de cœur. C'est l'UE qui a imposé à sa maison mère, Meta, d'ouvrir son jardin secret aux autres. Et WhatsApp vient de dévoiler son plan.

Dans un premier temps, vous pourrez échanger des messages texte, des images, des messages vocaux, des vidéos et des fichiers avec vos contacts sur d'autres applications. Pour les appels et les conversations de groupe, il faudra patienter encore un peu. Et rassurez-vous, cette interopérabilité sera optionnelle. Vous pourrez choisir de l'activer ou non, histoire d'éviter de vous retrouver submergé de spams et d'arnaques.

Si vous activez l'option, les messages provenant d'autres applications apparaîtront dans une section séparée de votre boîte de réception WhatsApp. Comme ça, pas de mélange, chacun chez soi !

L'idée derrière tout ça est simple : vous ne devriez pas avoir besoin de savoir quelle application utilisent vos proches pour communiquer avec eux. Dans un monde idéal, un message envoyé depuis une application devrait pouvoir atterrir dans une autre, sans que vous ayez à installer 36 applications. Mais pour que ce rêve devienne réalité, il faut que les différentes applications de messagerie chiffrées, avec leurs millions (voire milliards) d'utilisateurs, arrivent à s'entendre. Pas simple quand chacune a sa propre façon de faire.

Malgré le travail de WhatsApp sur ce projet depuis plus d'un an, il faudra encore patienter avant de pouvoir papoter avec vos amis sur d'autres applications. Les autres messageries qui voudront se connecter à WhatsApp devront signer un accord et suivre ses règles. Pour l'instant, on ne sait pas quelles entreprises comptent se lier à WhatsApp. La plupart de celles interrogées par le magazine Wired n'ont pas répondu ou n'ont rien voulu dire. Seul Matrix, qui développe un standard open source de chiffrement, a confirmé avoir travaillé avec WhatsApp de manière "expérimentale".

Il faut dire que l'interopérabilité soulève des questions épineuses. Comment éviter que les spams et les arnaques ne se propagent d'une application à l'autre ? Comment retrouver ses contacts quand chaque application a son propre système d'identification ? WhatsApp utilise le numéro de téléphone, tandis que d'autres génèrent des identifiants aléatoires... Mais ce chantier est le prix à payer pour un monde où les messagerie seront plus ouvertes et connectées. Alors, prêts à envoyer des messages WhatsApp sans WhatsApp ?