OneStock, spécialiste de la gestion de commandes des retailers, lève 72 millions de dollars

Une belle enveloppe dont l'entreprise toulousaine fondée en 2015 souhaite profiter pour conquérir l'Amérique du Nord en 2025, et en particulier les Etats-Unis.

Selon une étude d'IHL Group, les revenus générés par les logiciels SaaS d'OMS (order management system pour système de gestion de commandes) atteindront 2,16 milliards de dollars en 2026, soit une augmentation de 278% en cinq ans. Pour profiter de cette dynamique, le français OneStock, qui revendique une place de leader européen de la gestion de commandes, annonce ce 21 mai lever 72 millions de dollars auprès de Summit Partners.

Fondée en 2015, OneStock a développé un logiciel SaaS qui centralise sur une même plateforme tous les enjeux relatifs à la gestion de commandes : la constitution d'un stock unifié de produits disponibles dans tous les points de stocks d'une enseigne (entrepôt, magasins, fournisseurs, stocks futurs…), l'orchestration de la commande, le paiement, l'expédition des articles et la gestion des retours. Le prix de l'abonnement au logiciel dépend du volume de commandes.

"Nous avons la mission de rendre le commerce plus pratique pour le consommateur final et plus efficace pour le commerçant", indique Romulus Grigoras, fondateur et CEO. "Nous essayons également de le rendre plus responsable en calculant l'empreinte carbone des différents choix de livraison que peuvent effectuer les consommateurs". OneStock, qui affirme faciliter plus de 2,5 milliards d'euros de commandes par an, compte plus de 100 détaillants et marques internationales comme clients dont Truffaut, Sport 2000, Intersport ou encore LVMH. "Une bonne partie des Français utilisent OneStock sans le savoir", glisse le dirigeant.

Nouveaux marchés

Pour attirer davantage de clients, l'entreprise fondée à Toulouse peut mettre en avant sa certification délivrée par la MACH Alliance, un groupe dont les membres s'engagent à développer des solutions flexibles, ouvertes et composables. Elle vante également un autre atout : son intégration directe dans Shopify.

Rentable, OneStock affiche un taux de croissance moyen de 30% sur les trois dernières années. La levée de fonds, d'un joli montant, devra lui permettre a minima de poursuivre sur cette lancée. "Nous comptons investir dans le produit. Nous comptons aussi investir dans notre stratégie go to market pour conquérir le marché du BtoB et de nouvelles verticales sur lesquelles on était peu présents jusqu'ici, comme le bricolage, les pharmacies ou encore l'automobile". Enfin, OneStock, déjà présent en Angleterre, en Allemagne et en Italie, entend profiter de ce financement pour s'attaquer à l'Amérique du Nord, et surtout les Etats-Unis, dès 2025.