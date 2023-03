3 manières d'utiliser GPT-4 pour optimiser le SEO

La nouvelle version de ChatGPT n'est pas utile que pour générer du texte. Balises, liens internes, code… Voici ce que l'IA peut vous apporter.

A peine avons-nous eu le temps de nous habituer à GPT-3.5, via ChatGPT, qu'OpenAi a officiellement lancé GPT-4 le 13 mars dernier. Dans cette course à l'IA, la société américaine et Microsoft semblent vouloir reprendre la main après les différentes annonces de Google au sujet de son utilisation de l'IA.

D'après OpenAi, GPT-4 est plus fiable, créative et précise que GPT-3.5. Cette nouvelle version permet par exemple de cumuler en entrée des images et du texte et de s'exprimer en davantage de langues que ChatGPT. Même s'il reste encore beaucoup à faire, comme l'admet OpenAI lui–même, en matière de fiabilité.

Pour accéder à l'outil, on peut par exemple passer par l'abonnement payant à ChatGPT Plus, qui coûte 24 dollars par mois (TVA incluse), soit environ 22 euros. Le moyen peut-être le plus simple est de se rendre sur Bing Chat, qui est gratuit. Le moteur de recherche de Microsoft utilisait d'ailleurs déjà secrètement GPT-4 depuis plusieurs semaines.

Même si certaines fonctionnalités de GPT-4 sont absentes de Bing Chat, comme la saisie visuelle, Bing offre des réponses actualisées grâce à un index mis à jour. Vous avez le droit à 15 chats par session et 150 sessions par jour.

L'occasion d'expérimenter plusieurs façons d'optimiser son SEO. Notons que les résultats présentés sont basés sur des plusieurs tests pour chaque point étudiés dont vous nous montrons les plus représentatifs. Ils n'ont pas valeur de vérité générale. Ils doivent plutôt vous encourager à en effectuer vous-même.

1. Des balises meta description et title à cadrer

On ne présente plus l'intérêt des balises meta description et title en SEO. Leur rédaction peut être aidée par l'utilisation de GPT-4. Il s'agit de lui demander de générer ces balises en insérant le texte de la page en question directement dans le prompt. Problème, comme la limite de contenu à renseigner ne dépasse pas 2 000 signes dans Bing, nous vous recommandons, si votre contenu est plus long, de placer seulement les éléments importants dans votre prompt, à savoir le titre, et les intertitres ; le chapô, l'introduction et la conclusion s'il y en a, courts de préférence. Cela doit permettre à GPT-4 de mieux contextualiser votre demande. Vous pouvez aussi davantage cadrer votre requête en mentionnant le type de lectorat visé et le nombre maximum de signes souhaités.

Les résultats obtenus par ce script sont intéressants. Les mots clés y sont bien. Le title est différent du H1, ce qui est une bonne chose pour beaucoup de référenceur. La meta description résume assez fidèlement l'article.

Notons tout de même que Bing Chat dépasse le nombre de signes signalés par lui-même (139, alors que dans la réalité, c'est 151, un petit écart mais un écart quand même). Dans l'ensemble, ces balises générées peuvent constituer une bonne base de départ, à retravailler par exemple avec un call-to-action spécifique.

A titre de comparaison, le même prompt lancé sur ChatGPT donne un title moins pertinent et génère une meta description moins fine et même trompeuse au niveau du texte. Elle ne respecte également pas les consignes du nombre de caractères (457 signes).

2. Des idées de liens internes en contextualisant sa demande

En SEO, les liens internes permettent de fluidifier la navigation, de maitriser les axes de passage des internautes, de favoriser l'exploration des robots des moteurs de recherche et de transférer du "jus de lien" d'une page vers une autre du même site.

Pour faciliter la recherche des bons liens à ajouter dans votre contenu, vous pouvez passer par Bing Chat. Le prompt à rédiger peut contenir votre URL, celle de votre site, le mot clé à trouver et le nombre de liens internes à générer.

On peut voir que les deux premières URLs fournies par Bing Chat sont bien en lien avec le sujet de l'article. La troisième URL est en revanche moins pertinente. Egalement, Bing Chat ne mentionne pas d'ancres sur lesquelles placer ces liens. Il n'en reste pas moins que ces résultats peuvent donner des idées pour associer votre contenu à des pages dans la même thématique. Notons que la demande liée à un mot clé permet de contextualiser la demande, car d'après nos tests, Bing Chat ne trouve pas d'URL pertinente sans la mention d'un mot clé approprié.

Un prompt similaire lancé sur ChatGPT montre un exemple d'hallucination de l'outil, avec trois titres de pages n'existant pas sur le site en question, avec un lien vers la même URL : https://www.journaldunet.com/solutions/seo-referencement/1519495-contrat-de-referencement-les-pour-et-les-contre/

3. Un code JSON-LD conforme

L'utilisation de JSON-LD permet de faciliter la lecture de votre contenu pour les moteurs de recherche. C'est le format recommandé par Google. Il représente un sous-ensemble du langage de programmation JavaScript. Le moteur de recherche américain l'utilise par exemple pour ses extraits enrichis (https://developers.google.com/search/docs/advanced/structured-data/intro-structured-data?hl=fr).

Afin de générer du JSON-LD, vous pouvez par exemple fournir à Bing Chat des informations sur votre entreprise.

Le texte généré par Bing Chat reprend bien les informations mentionnées dans le prompt. On y trouve l'URL, le nom de l'entreprise, le téléphone, le mail ou l'adresse. Pour être sûr que le code soit correct, vous pouvez passer par l'outil de test des résultats enrichis de Google. Il vous permet de valider vos données structurées et, dans certains cas, de prévisualiser une fonctionnalité dans les résultats de recherche Google. (https://search.google.com/test/rich-results?hl=fr) On voit que le code comporte quand même " 3 problèmes non critiques ".

Vous pouvez éventuellement vous servir de ce code comme base pour en construire un plus juste ou élaboré. A noter que le test sur ChatGPT montre aussi la validité du code généré.