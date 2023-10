Quels sont les secteurs préférés des accélérateurs de start-up ?

En tête en 2020 et en 2021, la medtech n'est plus le secteur favori des accélérateurs de start-up en 2022.

En 2022, les 50 accélérateurs de start-up les plus actifs dans le monde ont réalisé 7 794 transactions. Mais quelles étaient la destination de ces investissements ? Dans une étude publiée le 10 octobre, CB Insights dévoile les secteurs privilégiés par ces accélérateurs.

La fintech, avec 1 261 deals (+18% par rapport à 2021), est le premier d'entre eux. Le retail prend la deuxième place avec 1 173 opérations (+18% également par rapport à 2021). La medtech, premier en 2020 et 2021 "grâce" à la pandémie de covid, complète le podium avec 1 123 transactions et se place devant la cleantech (758 investissements, +30% par rapport à 2021).

La fintech, secteur favori des accélérateurs de start-up en 2022. © CB Insights

L'étude nous renseigne également sur la répartition géographique des investissements effectués par les accélérateurs de start-up. Sans surprise, les Etats-Unis arrivent en tête et concentrent 32% des deals en 2022. L'Europe se place juste derrière (31%) tandis que l'Asie est la troisième destination privilégiée (20%). A noter que le rapport de force entre l'Europe et les Etats-Unis s'est équilibré. En 2020, l'écart entre les deux zones était de 9 points (39% versus 30%). Deux ans plus tard, il n'est plus que de 1 point.

L'écart entre l'Europe et les Etats-Unis est de plus en plus faible. © CB Insights

Dernier constat : les entreprises en early stage "ont capturé les deux tiers de toutes les transactions, la part la plus élevée depuis des années".