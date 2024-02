Les start-up françaises ont levé 780 millions d'euros en janvier 2024

Un montant atteint en 69 opérations. Les secteurs des mobilités, de la medtech et du Web3 sont les plus prolifiques.

En 2023, les levées de fonds se sont effondrées. Comment l'écosystème va-t-il réagir en 2024 ? Pour le premier mois de l'année, les résultats suggèrent une certaine continuité avec la fin 2023. En effet, après avoir récolté 827 millions d'euros au mois de décembre, les start-up françaises ont levé 779,7 millions d'euros ce mois de janvier. 69 tours de table ont été nécessaires pour atteindre ce montant.

Le secteur des mobilités arrive en tête avec 318,2 millions d'euros et 8 opérations. Un joli total notamment permis par Electra, spécialiste de la recharge électrique qui a levé 304 millions d'euros. Derrière, la medtech boucle le mois de janvier avec 78,7 millions d'euros et 9 opérations devant le Web3 (49,4 millions d'euros, 3 opérations), qui complète le podium.

L'année 2023 avait été marquée par le déclassement de la fintech et du retail. Cette tendance semble se confirmer début 2024. Les deux secteurs ont respectivement levé 27,2 millions d'euros et 6,1 millions d'euros en janvier et se classent 6ème et 11ème.

Le secteur des mobilités arrive en tête avec 318,2 millions d'euros et 8 opérations. © JDN

Derrière Electra, le deuxième plus gros tour de table a été réalisé par Flowdesk. Cette start-up spécialisée dans l'animation de marché crypto a levé 46 millions d'euros. Elle devance de justesse Factoria, entreprise experte dans la transformation digitale qui a récolté 45 millions d'euros.