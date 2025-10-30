Dotblocks lève 750 000 euros pour démocratiser la simulation numérique

La start-up s'adresse aux entreprises de l'industrie lourde dont le nucléaire, la sidérurgie et la verrerie.

Premier tour de table pour Dotblocks. La deeptech française, spécialiste de la simulation numérique, annonce ce 30 octobre avoir levé 750 000 euros auprès d'Aglaé Ventures, OPRTRS Club, Kima Ventures et de plusieurs business angels. L'opération est complétée par un emprunt de 650 000 euros qui porte le financement total à 1,4 million d'euros.

Fondée en septembre 2023, Dotblocks a pour mission "de démocratiser l'usage de la simulation numérique en entreprise", selon Kévin Lippera, PDG et cofondateur. "Les outils actuels de la simulation numérique sont réservés à des utilisateurs experts. On veut fournir des outils performants, simples d'utilisation et accessibles à toute la chaîne de valeur industrielle".

Pour rappel, la simulation numérique désigne l'exécution d'un programme informatique pour représenter un phénomène physique. Elle est notamment utilisée par les industriels pour tester, avant fabrication, la performance et la sécurité de leurs produits et procédés. "Par exemple, un de nos clients, pour un procédé quelconque de fabrication, se demandait comment optimiser sa structure pour limiter les pertes thermiques. Notre plateforme lui a permis de réaliser cette simulation thermique", illustre le dirigeant. "Pour chacune des problématiques d'un client, on crée un outil dédié, simple d'utilisation avec un degré de précision élevé".

Recrutement d'un directeur commercial

Dotblocks, dont le mode de rémunération repose sur un abonnement SaaS, s'est spécialisée dans l'industrie lourde dont le nucléaire, la sidérurgie et la verrerie. A terme, la start-up envisage d'adresser d'autres secteurs comme l'énergie ou les transports. Elle compte parmi ses clients le groupe Saint-Gobain.

Cette première levée de fonds doit permettre à Dotblocks d'accélérer son déploiement commercial : "On veut à la fois séduire des acteurs de l'industrie lourde et attaquer d'autres secteurs", annonce Kévin Lippera. Pour cela, la deeptech prévoit notamment de recruter un directeur commercial.