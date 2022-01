"Livestorm : la visioconférence étendue à 3 000 participants"

[LIVESTORM GRATUIT] Taillée pour gérer l'animation de réunions, de webinaires et autres événements en ligne, l'application française de visioconférence Livestorm s'enrichit en vue de gérer des événements d'envergure.

[Mise à jour le lundi 10 janvier 2022 à 18h31] Service français de visioconférence centré sur l'animation, Livestorm passe à un niveau supérieur. La plateforme prend désormais en charge les événements virtuels jusqu'à 3 000 participants, contre 1 000 supportés jusque-là. Par ailleurs, il est désormais possible de faire intervenir jusqu'à 16 speakers simultanément sur un évènement. Autres évolutions : un plugin permet de personnaliser la salle d'évènement (en termes de couleurs, de caractères, d'arrière-plan), et une seconde extension gère l'envoi de messages privés aux participants.

Livestorm, c'est quoi ?

Lancée en 2016, Livestorm est une application française de visioconférence. Elle est conçue pour organiser et animer des réunions virtuelles, webinaires et autres événements en ligne, qu'ils soient live ou préenregistrés. A 100% web, Livestorm est utilisable par le biais d'un simple navigateur à la fois depuis un terminal fixe ou un smartphone. Il n'y a rien à télécharger.

Livestorm cible des cas d'usage variés : formation interne ou externe, démonstration de produits, événement en live, entretien d'embauche et intégration de nouvelles recrues à distance... Livestorm compte plusieurs milliers d'entreprises clientes, parmi lesquelles Honda, Sephora ou encore Shopify.

Livestorm couvre toutes les étapes de pilotage d'un événement en ligne : création d'un formulaire d'inscription, envoi d'invitations par mail, gestion des relances... Une fois la visioconférence lancée, Livestorm propose des fonctions d'animation : partage d'écran, diffusion de sondages, de contenus vidéo, gestion en temps réel des questions-réponses, chat... L'application permet par ailleurs de créer des webinaires en quelques clics, puis de les diffuser à la demande. En aval, elle suit les inscriptions puis l'audience générée par le biais d'une brique d'analytics.

La plateforme bénéficie de passerelles vers diverses applications tierces. Elle permet par exemple de diffuser une vidée en live en provenance de Youtube ou Twitch. Elle bénéficie également d'une intégration avec l'outil de tableau blanc interactif Miro pour dynamiser le travail d'équipe. Enfin, Livestorm peut synchroniser ses contacts avec les bases clients de divers outils de CRM, comme Microsoft Dynamics, Salesforce, ou d'email marketing, tels Mailjet, Mailchimp...

Livestorm permet de gérer des meetings collaboratifs en visioconférence. © JDN / Capture

Livestorm est-il gratuit ?

Livestorm propose une offre gratuite incluant l'ensemble de ses fonctionnalités avec la possibilité d'organiser une nombre d'événements illimité. C'est un bon moyen de découvrir et commencer à prendre en main la solution. Ce service d'entrée de gamme a évidemment des limitations. Il se borne à 10 inscrits et 20 minutes maximum par webinaire. Côté visioconférence, il n'autorise pas plus de quatre participants et jusqu'à 20 minutes par meeting. Pour l'utiliser, il suffit d'ouvrir un compte sur app.livestorm.co.

Quel est le tarif de Livestorm ?

Aux cotés de son offre gratuite, Livestorm commercialise une offre Premium à 89 euros par mois. Elle permet jusqu'à 100 participants et 4 heures par webinaire, et des visioconférences avec jusqu'à 12 collaborateurs simultanés. Il est possible de passer à 250 participants par webinaire pour 178 euros et à 1 000 pour 268 euros, toujours sur une base d'un paiement mensuel.

Une déclinaison Entreprise, avec une tarification sur-mesure, donne accès à des fonctionnalités supplémentaires : espaces de travail multiples, support prioritaire, engagement de niveau de service, augmentation du nombre de participants à la demande...

Qu'est-ce que Livestorm Meet et Livestorm Webinar ?

Il s'agit de deux modules de la solution de visioconférence Livestorm. Comme leur nom l'indique, Livestorm Meet regroupe les fonctionnalités de Livestorm ciblant la gestion des meetings à distance, alors que Livestorm Webinar cible les conférences et événements en ligne à plus grande échelle.

Livestorm enregistre automatiquement les webinaires et autres événements vidéo diffusés en direct. Il gère ensuite l'accès aux replays en proposant une capacité de stockage illimitée.

Console de Livestorm taillée pour orchestrer un process de webinar. © JDN / Capture

Quel est l'avis du JDN sur Livestorm ?

Livestorm est une excellente solution pour gérer l'organisation et l'animation de webinaires. Particulièrement ergonomique, elle est simple à utiliser et particulièrement fluide à la fois pour les organisateurs et les participants. Le tableau de bord de gestion d'engagement est particulièrement bien conçu. Il permet de suivre toutes les actions des utilisateurs : inscription, présence à l'événement, questions posées...

Le tarif d'entrée de l'offre payante de Livestorm, à 89 euros par mois, peut paraître onéreux comparé à d'autres outils de visioconférence. Mais il faut garder en tête que Livestorm est fait pour déployer une offre de webinaires, avec à la clé un retour sur investissement potentiel direct à la différence d'une application de visioconférence orientée collaboration.

Livestorm API, SDK et plugins

Livestorm dispose d'une API pour intégrer des applications tierces. Il pourra s'agir par exemple de transmettre les informations d'inscription aux webinaires à un logiciel de gestion de la relation client. Ou encore de communiquer les données d'audience vidéo à un outil de data visualisation pour gérer le reporting.

En parallèle, Livestorm fournit un kit de développement (SDK) pour créer des extensions. "Ces plugins permettront une personnalisation complète des événements en ligne en donnant la possibilité d'ajouter des arrière-plans, de gérer des achats durant le live, de créer des quiz, des chats et des flux sociaux", explique-t-on chez Livestorm. Suite à la mise à disposition de ce SDK, la société française prévoit de lancer une marketplace de plugins d'ici la fin de l'année.

Livestorm vs Zoom

Le principal avantage de Livestorm par rapport à Zoom ? Livestorm ne demande rien à installer ou à configurer. Cette solution de visioconférence est accessible en ligne et adaptée à la fois aux écrans des terminaux fixes comme des terminaux mobiles. Organisateurs et participants sont déchargés de cette obligation.

Optimisée pour les tablettes et smartphones iOS et Android, la plateforme inclut par ailleurs des widgets d’inscription et de multiples intégrations (Slack, Google Analytics, Zapier). Les entreprises clientes peuvent, en outre, customiser aisément l'identité visuelle des e-mails et des pages de formulaire.