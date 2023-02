Valorisation : retour sur terre pour les start-up tech

Après avoir atteint des sommets pendant les trois premiers trimestres de l'année 2022, les valorisations des start-up technologiques ont chuté, détaille une étude CBInsights.

Les start-up tech, c'est-à-dire celles qui génèrent leurs revenus via les logiciels, les plateformes ou encore le hardware informatique, ont vu leur valorisation chuter au quatrième trimestre 2022. C'est ce que montre une étude réalisée par CBInsights publiée le 7 février.

Evolution des valorisations des entreprises tech entre 2021 et 2022 selon leur cycle de financement © CBInsights

Le quatrième trimestre s'est avéré délicat pour tout le monde. Qu'elles se trouvent en phase de seed ou au stade de la série D, les entreprises ont toutes connu une baisse de leur valorisation par rapport au troisième trimestre. Une chute pas illogique au vu de l'instabilité boursière, de la hausse des taux d'intérêt et du blocage du marché des introductions en bourse.

Mais tout n'est pas noir non plus. Les toutes jeunes pousses, qui ont effectué leur première levée de fonds en 2022, parviennent à résister. Ce sont les seules qui ont réussi à accroître leur valorisation au dernier trimestre 2022 par rapport au dernier de 2021 (+3%). La valorisation médiane de ces entreprises est par ailleurs passée de 11,6 millions de dollars en 2021 à 14,4 millions de dollars en 2022, soit une hausse de 24%. Et le nombre de levées s'est stabilisé en 2022 pour ces entreprises en phase seed (-1% par rapport à l'année précédente). Preuve que ces dernières attirent toujours leurs business angels.

A l'inverse, les start-up au cycle de financement plus avancé accusent le coup. Particulièrement celles qui en sont aux quatrième et cinquième tour de table. Par rapport au dernier trimestre de 2021, leur valorisation a diminué respectivement de 50 et 24%.