La plateforme SaaS de gestion des déchets Urbyn lève 2 millions d'euros 

Lancée en 2018, la start-up a conquis une centaine de clients, dont la SNCF, pour les accompagner dans la gestion de leurs déchets.

En 2018, Arthur Daweritz et Julien Hamilius créent Urbyn dans le but d'exporter le tri sélectif à l'échelle des entreprises, celles-ci étant responsables à 90% des déchets générés en France. Cinq ans plus tard, la start-up lève 2 millions d'euros en seed auprès d'Asterion Ventures et d'actionnaires historiques.

Ce tour de table récompense le projet d'Urbyn, à savoir accompagner les entreprises dans la gestion de leurs déchets via un réseau de prestataires de collecte de déchets et une plateforme en ligne. Le service proposé par Urbyn se décline en trois temps : analyse des déchets, mise en place opérationnelle impliquant le choix d'un prestataire adéquat et pilotage des prestations.

La plateforme permet notamment aux entreprises de bénéficier d'une traçabilité simple et complète de leurs déchets grâce au traitement et à l'analyse de données. La levée de fonds va permettre à Urbyn d'améliorer ce service et surtout de "recruter pour étoffer les équipes tech et les équipes commerciales" selon Julien Hamilius. En cinq ans, Urbyn a conquis plus de 100 entreprises, dont la SNCF.