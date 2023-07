Oreegami lève 4 millions d'euros pour révéler des talents du numérique dans toute la France

L'académie Oreegami, qui permet à une grande variété de profils de se former aux métiers du marketing digital, a séduit iXO Private Equity.

A sa création en 2018, Oreegami avait une vocation : concilier performance économique et performance sociale en donnant la possibilité à n'importe qui de se former gratuitement aux métiers du marketing digital, peu importe le niveau d'études. Cinq ans plus tard, l'académie a formé 1 200 personnes et lève 4 millions d'euros auprès d'iXO Private Equity. A noter que près de la moitié de cette somme prend la forme d'obligations convertibles.

Cette levée de fonds doit permettre à Oreegami d'étendre sa présence dans l'Hexagone. Déjà présente dans 7 villes françaises et à Madagascar, l'académie souhaite se développer dans les territoires ruraux. L'objectif : "proposer la formation à une population qui habituellement n'y a pas accès", révèle Yann Gabay, fondateur d'Oreegami.

"La corrélation entre le taux de réussite et le niveau d'études est très faible"

Pour intégrer le cursus délivré par Oreegami, il faut passer plusieurs tests, ouverts à tous (étudiants, personnes sans emploi…) : un test cognitif, un test de calcul et un entretien individuel. "La corrélation entre le taux de réussite et le niveau d'études est très faible", souligne Yann Gabay. Résultat : "les promotions mélangent aussi bien des bac+5 que des personnes qui ont fait très peu d'études". Cela tombe bien, une des finalités d'Oreegami est de pallier au manque de diversité des profils trouvés dans les agences de marketing digital et de publicité où une bonne partie des employés est passée par une école de commerce.

Encore faut-il pouvoir attirer ces nouveaux profils. "Notre premier travail est d'informer le grand public qui ne connait pas très bien ces métiers". Pour inciter ces nouveaux profils à rejoindre le cursus proposé par Oreegami, l'académie possède un argument de poids : plus de 75% des 1 200 personnes qui ont suivi sa formation travaillent aujourd'hui dans des agences reconnues.