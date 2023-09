Izix lève 3 millions d'euros pour sa solution de gestion de parkings

La start-up franco-belge créée en 2021 propose un logiciel pour faire des parkings de bureau des endroits flexibles qui s'adaptent à la généralisation du télétravail et du flex office.

Izix s'est fixé un objectif ambitieux, celui d'équiper 2 500 bâtiments en France de son logiciel de gestion intelligente de parkings. Pour y parvenir, cette start-up franco-belge créée en 2021 compte s'appuyer sur son tour de table bouclé à 3 millions d'euros annoncé ce 28 septembre auprès de Noia Capital, la Région Bruxelloise et de quelques business angels franco-belges.

Le logiciel développé par Izix, disponible sur abonnement, s'adresse à deux types de clients : les entreprises propriétaires d'un bâtiment et les propriétaires d'un immeuble loué par plusieurs professionnels. Traduction, la gestion intelligente des parkings s'adresse aux bâtiments accueillant des travailleurs. Ces derniers peuvent, à distance, avoir connaissance des places disponibles. Ils peuvent également garer leur vélo ou encore recharger la batterie de leur véhicule ou deux roues électriques.

L'entreprise utilise la data pour analyser les flux de mobilité et pour transformer les parkings en espace flexible. "Le parking ne doit pas être un vieil endroit poussiéreux", glisse Dorian de Broqueville, CEO et cofondateur. La solution proposée par Izix permet aux entreprises de s'adapter à la généralisation du télétravail et du flex office : un parking connecté de taille réduite, au lieu d'un immense parc de stationnement sous-exploité, permet d'accueillir tous les véhicules des employés qui travaillent en présentiel. Le flex office s'accompagnerait ainsi d'un flex stationnement.

Pour le moment, la solution proposée par cette start-up ne dépasse pas le cadre de parking de bureau. Mais à terme, n'importe qui pourrait en bénéficier. "Le but c'est d'aller plus loin. Si un propriétaire se rend compte que son parking n'est pas utilisé, il pourra dans le futur le mettre à disposition de la ville et de n'importe quel riverain". Autre usage potentiel : une place pourrait être partagée par plusieurs voitures selon le moment de la journée. Le parking passerait ainsi d'un endroit privé à un endroit "semi-public".