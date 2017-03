Managez comme Khaleesi, Piper et Joyce Byers

Adulés ou détestés, les personnages de séries TV nous captivent et nous tiennent en haleine durant des saisons entières. Et les protagonistes féminins ne sont pas en reste pour nous subjuguer et nous fasciner. Ces héroïnes nous livrent leurs meilleures leçons de leadership.







#3 Soyez Badass comme Piper dans Orange Is The New Black



La vie de Piper Chapman bascule lors qu’elle apprend qu’elle va être incarcérée à Litchfield, une prison pour femmes, pour un délit qu’elle a commis il y a de cela une dizaine d’années. Elle renonce à sa vie confortable et se retrouve confrontée à l’univers carcéral et à la difficulté de se faire une place parmi les fortes personnalités qui font la loi sur place. Au départ jeune femme sans défense, elle se décide, coûte que coûte, de combattre sa fragilité, et opère une véritable transformation. Elle s’endurcit et acquiert peu à peu aux yeux de ses congénères, une véritable légitimité. Une rébellion nécessaire pour nouer des alliances de confiance, et surtout survivre, voire imposer sa propre loi.



Ce qu’on peut en tirer dans le monde de l’entreprise...

Etre badass, c’est oser là où personne n’ose, c’est prendre les armes pour défendre une idée, un projet… Un vrai héros du quotidien, qui agit mais jamais ne subit, et sait séduire par sa spontanéité et son déterminisme. C’est se défendre quoiqu’il advienne devant l’adversité, avec, s’il le faut un zeste d’impertinence, car le badass ne fait rien comme tout le monde ! Il est capable d’introspection, et œuvre en permanence pour s’affirmer, et faire sa place dans un monde en pleine mutation. C’est finalement être un rebelle, et être un rebelle en entreprise, représente une opportunité inestimable d’évoluer en bousculant l’ordre établi, en s’insurgeant contre les conventions et, sans peur et sans reproche, en tirant son épingle du jeu avec une redoutable efficacité.



Les bonnes pratiques

Soyez badass & encouragez vos collaborateurs à l’être aussi ! Précurseurs, pionniers et dévoués aux causes qui les animent, ils en seront les meilleurs ambassadeurs. Donnez-leur les moyens de défendre ce en quoi ils croient, valorisez leurs initiatives individuelles et collectives et leurs prises de risques !

Et vous, quels héros ou héroïnes vous inspire au quotidien ? Dites-le nous en commentaires, et rendez-vous prochainement pour une nouvelle chronique avec les 3 prochaines leçons de

Dans la course au trône de fer, Danaerys, la "Mother of Dragons" est un personnage emblématique. Partie de rien pour finalement monter tout un empire grâce à son tempérament visionnaire, elle fait de la liberté et du collectif le fondement de ses actions avec un objectif constant : affranchir les peuples de leurs chaînes. Elle a su ainsi s’entourer d’un peuple et de conseillers aussi loyaux que fidèles, qui lui sont entièrement dévoués.Danaerys nous touche pour son humilité, sa quête d’un monde juste, son sens aigu de l’égalité entre les Hommes. Elle a compris qu’en libérant les chaînes qui les entravent, elle pouvait tirer le meilleur d’eux, sans contrainte, par sa seule aura. Elle fait en cela émerger une force collective plus forte que la plus puissante armée d’esclaves qu’elle aurait pu acquérir par la force. En entreprise, il est temps de savoir se défaire des contraintes lourdes qui annihilent les capacités, envies et compétences de vos collaborateurs, de se libérer des fonctionnements pyramidaux, des processus et des idées reçues pour impliquer et valoriser chacun, et ainsi espérer en tirer autant de bénéfices.Affranchissez-vous du poids hiérarchique et décisionnel qui vous fait perdre en cohésion et en agilité ! Pivotez vers des modèles plus transverses et collaboratifs, qui puisent toute leur force dans une certaine remise en question du pouvoir et de la hiérarchie : du management du changement, passez à un changement du management, et c’est là la clé de la démarche ! Donnez à tous vos collaborateurs le pouvoir de s’investir, et libérez leur parole pour en faire vos meilleurs ambassadeurs.Joyce Byers, incarnée par la brillante Winona Rider est une mère célibataire déchirée par la mystérieuse disparition de son fils Will. Persuadée que celui-ci essaie de communiquer avec elle, elle met tout en œuvre pour tenter de retrouver sa trace avec une détermination et une ténacité absolue. Malgré tous ceux qui se mettent en travers de sa route pour la dissuader, c’est à la force de son inébranlable conviction qu’elle finit par acquérir une vraie légitimité aux yeux des protagonistes et à les rallier à sa cause.Etre persuadé de la pertinence du chemin que l’on suit permet de surmonter tous les écueils. Joyce est animée par la foi profonde et immuable qu’elle est proche du but et avance ainsi sans jamais renoncer, lui valant finalement le soutien de ses pairs lorsqu’ils seront eux aussi, capables de renoncer à leurs peurs et d’ouvrir un regard nouveau, sans jugement préconçu sur la réalité des choses. Elle nous apprend à rester ouvert à toutes les potentialités, quand bien même elles semblent impensables, et à ne pas renoncer quelques soient les difficultés. Joyce Bryers, c’est un peu Frédéric Mazella et ses 6 modèles économiques avant de trouver le bon, les découragements de toutes parts qui lui conseillent d’abandonner, et une incroyable persévérance qui lui permettent d’aller au bout de son rêve et en font aujourd’hui un entrepreneur des plus reconnus.Encouragez vos collaborateurs à aller au-delà de leurs idées, à porter leurs projets, et à les mener en faisant de chaque potentiel obstacle une occasion de les renforcer. Sachez repérer les initiatives plébiscitées par vos collaborateurs pour faire bouger les lignes, qui pourraient être menées en mode corporate hacking , en y apportant votre soutien et en les mettant concrètement en œuvre.